અજિત પવારના બળવા પર શરદ પવારે આપી પ્રતિક્રિયા

હવે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં રાજકીય ઉથલપાથલ પર NCP ચીફ શરદ પવારનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ભત્રીજા અજિત પવારના બળવા પર શરદ પવારે રવિવારે (2 જુલાઈ) કહ્યું કે બે દિવસ પહેલા વડાપ્રધાન મોદીએ (PM મોદી) NCP વિશે કહ્યું હતું કે NCP એક સમાપ્ત પાર્ટી છે. તેમણે ભ્રષ્ટાચારના આરોપોનો ઉલ્લેખ કર્યો. મને ખુશી છે કે મારા કેટલાક સાથીદારોએ આજે ​​શપથ લીધા છે. તેમના સરકાર (મહારાષ્ટ્ર)માં સામેલ થવાથી સ્પષ્ટ છે કે તેમને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

શરદ પવારે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ NCPને ભ્રષ્ટ પાર્ટી ગણાવી છે. આજે તે જ NCP પાર્ટીના ધારાસભ્યોએ ભાજપ સરકારમાં શપથ લીધા છે. અજિત પવારે બળવો કર્યો છે. તેણે મારી સાથે વાત ન કરી. મેં આ વખતે કોઈ ગુગલી ફેંકી નથી. તેમણે કહ્યું કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટે અહીં આવતા પહેલા દેશના ખૂણે-ખૂણેથી ફોન આવ્યા હતા અને એકતાનો સંદેશ મળ્યો હતો.

શરદ પવારે શું કહ્યું?

તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને અન્ય લોકોએ મને ફોન કર્યો છે. આજે જે કંઈ થયું તેની મને ચિંતા નથી. 2024ની ચૂંટણી સાથે મળીને લડીશું અને જીતીશું. કાલે હું Y.B. ચવ્હાણ (મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી)ના આશીર્વાદ લેશે અને જાહેર સભા કરશે. દલિત સમાજના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા જશે. આ મારો આવતીકાલનો કાર્યક્રમ છે.

6 જુલાઇએ તમામ નેતાઓની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી

શરદ પવારે કહ્યું કે મેં 6 જુલાઈના રોજ તમામ નેતાઓની એક બેઠક બોલાવી હતી જેમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની હતી અને પાર્ટીમાં કેટલાક ફેરફારો કરવાના હતા, પરંતુ તે પહેલા કેટલાક નેતાઓએ અલગ વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ કોઈ નવી વાત નથી. 1980માં હું જે પક્ષનું નેતૃત્વ કરતો હતો તેમાં 58 ધારાસભ્યો હતા, પાછળથી બધા જ ગયા અને માત્ર 6 ધારાસભ્યો જ રહ્યા, પરંતુ મેં સંખ્યા મજબૂત કરી અને જેઓ મને છોડી ગયા તેઓ તેમના મતવિસ્તારમાં હારી ગયા.

એનસીપીના વડાએ કહ્યું કે વિપક્ષના નેતા અંગે નિર્ણય લેવાનો અધિકાર સ્પીકરને છે. આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં અમે કોંગ્રેસ અને ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે બેસીને સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરીશું. અમારી મુખ્ય તાકાત સામાન્ય લોકો છે, તેઓએ અમને ચૂંટ્યા છે.