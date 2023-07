રિવર ક્રૂઝ રેસ્ટોરાંનેનું અમિત શાહે કર્યું ઉદ્ધાટન

કેન્દ્રીય ગૃહ બાબતો અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે આજે અમદાવાદમાં અક્ષર ટ્રાવેલ્સ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે અક્ષર નદી ક્રુઝ ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરન્ટનું વર્ચ્યુઅલ રીતે ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

Launched a proud made-in-India initiative the ‘Aksar River Cruise,’ at the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad, virtually today.

અમદાવાદના પ્રવાસન માટે આજનો દિવસ મહત્વનો છે. @AmdavadAMC અને @SRFDCL દ્વારા ₹15 કરોડના ખર્ચે ભારતમાં બનેલ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ‘અક્ષર રિવર ક્રૂઝ’નો… pic.twitter.com/BYjt5ZjgCN

