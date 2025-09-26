શાહબાઝ શરીફે UNના મંચ પરથી ભારત વિરોધી રાગ આલાપ્યો

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારત વિરોધી ટીકા શરૂ કરી છે. વધુમાં, યુએનના મંચ પરથી શરીફે પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરના વખાણ કર્યા. પાકિસ્તાની પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યોએ તેમના ભાષણ દરમિયાન સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા.

ટ્રમ્પ માટે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની માંગ

શરીફે કહ્યું કે પાકિસ્તાને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની મધ્યસ્થી સ્વીકારી, જેના કારણે યુદ્ધવિરામ થયો. જો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત, તો યુદ્ધ ચાલુ રહેત. શાહબાઝ શરીફે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને શાંતિના રાજદૂત કહ્યા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નોમિનેટ કરવું એ સૌથી નાનું સન્માન છે જે આપણે આપી શકીએ છીએ.

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે શુક્રવારે દાવો કર્યો હતો કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત સાથેના સંઘર્ષ દરમિયાન પાકિસ્તાની લડાકુ વિમાનોએ સાત ભારતીય વિમાનોને તોડી પાડ્યા હતા. એ નોંધવું જોઈએ કે પાકિસ્તાને વારંવાર દાવો કર્યો છે કે તેમણે ભારતીય વાયુસેનાના પાંચ વિમાનોને તોડી પાડ્યા છે, પરંતુ ભારતે વારંવાર આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે. જવાબમાં, પાકિસ્તાને આ દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી.

ભારત જવાબ આપશે

આ પછી, ભારત જવાબના અધિકાર હેઠળ પાકિસ્તાનના પાયાવિહોણા નિવેદનોનો જવાબ આપશે. પરંપરા મુજબ, યુએનમાં ભારતના સૌથી જુનિયર અધિકારી પાકિસ્તાનને જવાબદાર ઠેરવશે. આ ભાષણ ભારતીય સમય મુજબ કાલે સવારે થશે. કાલે સાંજે, વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર યુએન મંચ પરથી ભારતનો પક્ષ રજૂ કરશે.

