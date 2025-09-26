એશિયા કપ ફાઇનલનો બહિષ્કાર કરી શકે છે પાકિસ્તાન

ભારત અને પાકિસ્તાન 2025 એશિયા કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે. બંને દેશો 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ટકરાશે. અગાઉ, 21 સપ્ટેમ્બરે સુપર 4માં ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને હતા. આ મેચમાં હરિસ રૌફે ભારત સામે વિવાદાસ્પદ હાવભાવ કર્યો હતો. જેના પગલે રૌફને ગંભીર કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પાકિસ્તાન ફાઇનલનો બહિષ્કાર કરી શકે છે.
હરિસ રૌફે ભારત સામેની મેચમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ભારત સામે વિવાદાસ્પદ હાવભાવ કર્યો હતો, જેના પગલે ICCએ તેમને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા હતા. હવે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ICC કડક સજા ફટકારી શકે છે. એવા અહેવાલો છે કે જો ICC રૌફને દંડ ફટકારે છે, તો પાકિસ્તાન 2025 એશિયા કપ ફાઇનલનો બહિષ્કાર કરી શકે છે.
41 વર્ષ પછી આવું બન્યું
ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલીવાર એશિયા કપમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજાનો સામનો કરશે. ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપમાં ક્યારેય એકબીજાનો સામનો કરી શક્યા નથી.
બીસીસીઆઈની ફરિયાદ બાદ આઈસીસી દ્વારા હરિસ રૌફ અને સાહિબઝાદા ફરહાનને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવતું હતું કે બંને ખેલાડીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આઈસીસીએ સાહિબઝાદાને મુક્ત કર્યો, પરંતુ હરિસ રૌફ હજુ પણ મુશ્કેલીમાં છે.