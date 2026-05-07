ઓપરેશન સિંદૂર: PM મોદી અને મંત્રીઓએ બદલી સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ

ઓપરેશન સિંદૂરની પહેલી વર્ષગાંઠ પર વડા પ્રધાન મોદી અને અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની પ્રોફાઇલ તસવીર બદલીને ભારતીય સેનાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ભારતીય સેનાએ તેને એક ચોક્કસ અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી અને “રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ”નું પ્રતીક ગણાવ્યું.

ઓપરેશન સિંદૂરની પહેલી વર્ષગાંઠ પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્ર સરકારના અનેક વરિષ્ઠ પ્રધાનોએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની પ્રોફાઇલ તસવીર બદલીને ભારતીય સેનાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. વડા પ્રધાન મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઓપરેશન સિંદૂર સંબંધિત એક ખાસ ચિત્ર પોસ્ટ કરીને આ લશ્કરી કાર્યવાહીમાં સામેલ સૈનિકોની હિંમત અને બલિદાનનું સન્માન કર્યું. વડા પ્રધાનના આ પગલા બાદ વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર, નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ અને કેન્દ્રીય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલ સહિત અનેક નેતાઓએ પણ તેમની પ્રોફાઇલ તસવીર બદલીને ઓપરેશન સિંદૂરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

ભારત આજે, 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂરની પ્રથમ વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ આ લશ્કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, જેમાં પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) અને પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહી 22 એપ્રિલ, 2025ના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી, જેમાં પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદીઓએ 26 નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી હતી. લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે સંકળાયેલા સંગઠન રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટે આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી.

ભારતીય સેનાએ વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતનો પ્રતિભાવ ચોક્કસ, સંતુલિત અને નિર્ણાયક હતો.”અમે રાષ્ટ્રની સાર્વભૌમત્વ અને તેના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છીએ. ન્યાય થયો છે. જય હિંદ.” આ દરમિયાન ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ હેડક્વાર્ટરે ઓપરેશન સિંદૂરને રાષ્ટ્રીય સંકલ્પનું પ્રતીક ગણાવ્યું.

ભારતીય સેનાએ ખાસ વિડિઓ રજૂ કર્યો

સેનાએ આ પ્રસંગે એક ખાસ વિડિઓ પણ રજૂ કર્યો જેમાં ઓપરેશનની તૈયારીઓ વ્યૂહરચના અને આતંકવાદી સ્થળો પર કરવામાં આવેલા ચોક્કસ હુમલાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. વિડિઓમાં વડા પ્રધાન મોદીનો કડક સંદેશ પણ શામેલ હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારત દરેક આતંકવાદીને શોધશે અને સજા કરશે.

આ વીડિયોમાં વડા પ્રધાનનો બીજો સંદેશ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આતંકવાદ અને વાતચીત એકસાથે ચાલી શકતી નથી. આતંકવાદ અને વેપાર સાથે રહી શકતા નથી, અને પાણી અને લોહી એકસાથે વહી શકતા નથી. આને પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદ સામે ભારતના મક્કમ વલણ તરીકે જોવામાં આવ્યું હતું.

 

