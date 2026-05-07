‘ગવર્નર’નું ટીઝર રિલીઝ, ભારતના સૌથી મોટા આર્થિક સંકટની વાર્તા મળશે જાણવા

મનોજ બાજપેયીની આગામી ફિલ્મ ‘ગવર્નર’નું ટીઝર આજે રિલીઝ થયું. આ ફિલ્મ 1990ના દાયકાના ભારતના સૌથી મોટા આર્થિક સંકટ પર આધારિત છે. મનોજ બાજપેયી આ ફિલ્મમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના ગવર્નરની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમનું પાત્ર તત્કાલીન RBI ગવર્નર એસ. વેંકટરામનના જીવનથી પ્રેરિત છે.
ટીઝરમાં શું છે?
મનોજ બાજપેયીના જન્મદિવસ પર તેનું પોસ્ટર રિલીઝ થયું ત્યારથી જ ધ સાયલન્ટ સેવિયર ગવર્નર ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. હવે, નિર્માતાઓએ એક શક્તિશાળી ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે, જે ખૂબ જ રસપ્રદ લાગે છે. આ ફિલ્મ સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત છે અને 1990 ના દાયકામાં ભારતના સૌથી મોટા આર્થિક મંદીની વાર્તા કહે છે.
મનોજ બાજપેયી આ ફિલ્મમાં પહેલી વાર આરબીઆઈ ગવર્નરની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ટીઝરમાં 1990ના દાયકાની વાર્તા દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે દેશ આર્થિક સંકટમાં ફસાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ, એક આરબીઆઈ ગવર્નરે, એક શાંત તારણહારની ભૂમિકા ભજવીને, દેશને આ આર્થિક સંકટમાંથી બચાવ્યો હતો.
મનોજ બાજપેયી ઉપરાંત, ટીઝરમાં અદા શર્મા અને ફિલ્મના બાકીના કલાકારોની ઝલક પણ જોવા મળે છે. મનોજ બાજપેયીની ‘ગવર્નર’ 12 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
‘ગર્વનર’વિપુલ અમૃતલાલ શાહ દ્વારા નિર્મિત છે અને મરાઠી સિનેમાના પાવરહાઉસ કલાકાર ચિન્મય માંડલેકર દ્વારા દિગ્દર્શિત છે. આ ફિલ્મમાં મનોજ બાજપેયી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે અને તેની સાથે અદા શર્મા પણ છે. વાર્તા સુવેન્દુ ભટ્ટાચાર્ય, સૌરભ ભરત, રવિ અસરાની અને વિપુલ અમૃતલાલ શાહ દ્વારા લખવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં જાવેદ અખ્તરના શબ્દો અને અમિત ત્રિવેદીનું સંગીત છે.