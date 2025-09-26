લદ્દાખ હિંસા: સોનમ વાંગચુકને જોધપુર જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા

આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની શુક્રવારે કડક રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા (NSA) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમને જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. તેમને 24 કલાક સુરક્ષા અને CCTV દેખરેખ સાથે ઉચ્ચ સુરક્ષા વોર્ડમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આસારામ બાપુને પણ તે જ જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ એક અલગ વોર્ડમાં. આ કાર્યવાહી લદ્દાખ માટે રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણીય સુરક્ષાની માંગણી સાથે થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનના બે દિવસ પછી કરવામાં આવી છે, જેમાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા અને 90 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
લદ્દાખ વહીવટીતંત્રે સાવચેતીના પગલા તરીકે લેહ જિલ્લાના અધિકારક્ષેત્રમાં તમામ મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન કાપી નાખ્યા છે. ઝડપથી બદલાતી ઘટનાઓ વચ્ચે વાંગચુકની ધરપકડ અચાનક થઈ. શુક્રવારે બપોરે 2:30 વાગ્યે તેઓ લેહમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધવાના હતા, પરંતુ નિર્ધારિત સમયે ન પહોંચવાથી આયોજકો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા. ટૂંક સમયમાં જ ખબર પડી કે પોલીસ મહાનિર્દેશક એસડી સિંહ જામવાલના નેતૃત્વમાં લદ્દાખ પોલીસની એક ટીમે સોનમ વાંગચુકને તેમના ગામ ઉલિયાક્ટોપોથી ધરપકડ કરી હતી.