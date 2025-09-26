IND vs SL: ભારતનો વિજયી છગ્ગો, સુપર ઓવરમાં શ્રીલંકાને હરાવ્યું

એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 તબક્કાની અંતિમ મેચમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો જોવા મળ્યો. દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ સુપર ઓવરમાં પરિણમી. ભારતે પહેલા બેટિંગ કરતા 5 વિકેટે 202 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, શ્રીલંકાએ ઉત્તમ બેટિંગ દર્શાવી, પરંતુ લક્ષ્યથી 1 રન ઓછો રહ્યો, જેના કારણે મેચ ટાઈ થઈ ગઈ. ત્યારબાદ સુપર ઓવર રમાઈ.
ભારતે આ મેચ માટે જસપ્રીત બુમરાહ અને શિવમ દુબે જેવા ખેલાડીઓને આરામ આપ્યો હતો, જેના કારણે અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણા બોલિંગ કરવા માટે છોડી દીધા હતા. અભિષેક શર્માએ ફરી એકવાર 22 બોલમાં 61 રન બનાવીને ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. ત્યારબાદ તિલક વર્માએ 34 બોલમાં અણનમ 49 રન બનાવીને સ્કોર મજબૂત બનાવ્યો, પરંતુ અડધી સદીથી એક રન ઓછો રહ્યો. સંજુ સેમસને પણ 39 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેનાથી ભારતને 202 રનનો સ્કોર બનાવવામાં મદદ મળી. બીજી તરફ, શ્રીલંકાએ આ ઇનિંગમાં છ બોલ ફેંક્યા અને તેમાંથી પાંચ વિકેટ લીધી. ચારિથ અસલંકા, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરંગા, દુષ્મન્થા ચમીરા અને મહિષ થિક્ષનાએ એક-એક વિકેટ લીધી.
પથુમ નિસાન્કાનો સદી મોંઘો સાબિત થયો
203 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા શ્રીલંકાની શરૂઆત નબળી રહી. તેઓએ માત્ર સાત રનમાં એક વિકેટ ગુમાવી દીધી. કુસલ મેન્ડિસ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. ત્યારબાદ પથુમ નિસાન્કા અને કુસલ પરેરા વચ્ચે મેચ વિજેતા ભાગીદારી થઈ. બંને ખેલાડીઓએ બીજી વિકેટ માટે 127 રન ઉમેર્યા. કુસલ પરેરા 32 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો. પરંતુ પથુમ નિસાન્કા એક છેડો પકડીને 52 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. તે અંતિમ ઓવરમાં 58 બોલમાં 107 રન બનાવીને આઉટ થયો. શ્રીલંકાને તે ઓવરમાં જીતવા માટે ૧૨ રનની જરૂર હતી, પરંતુ તે ફક્ત ૧૧ રન જ બનાવી શક્યું. ત્યારબાદ સુપર ઓવર રમાઈ.
ટીમ ઈન્ડિયા સુપર ઓવર જીતી ગઈ
શ્રીલંકાએ સુપર ઓવરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી, પરંતુ તેઓ ફક્ત ૫ બોલમાં જ ૨ રન બનાવી શક્યા અને ૨ વિકેટ ગુમાવી દીધી. જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા જ બોલ પર લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ટુર્નામેન્ટમાં સતત છઠ્ઠી જીત મેળવી. બીજી તરફ, શ્રીલંકાને પણ તેમની છેલ્લી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.