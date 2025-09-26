ICC એ સૂર્યકુમાર યાદવને પણ દોષિત ઠેરવ્યો, દંડ ફટકાર્યો

ICC એ ભારતીય T20 ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને તેમની મેચ ફીના 30 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ICC ના આ નિર્ણયને પડકાર્યો છે. એશિયા કપ 2025 માં, સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાન સામેની ગ્રુપ મેચમાં વિજય પહેલગામ હુમલાના પીડિતો અને ભારતીય સેનાને સમર્પિત કર્યો હતો. ભારતીય સેનાએ ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ હાથ ધર્યું હતું, જેનાથી પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદી માળખાને મોટાભાગે તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ સૂર્યકુમાર યાદવના નિવેદનને રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવ્યું હતું અને ICC માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે ભારતીય કેપ્ટને ચાહકોની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિવેદન આપ્યું હતું, પરંતુ પાકિસ્તાની ટીમે જાણી જોઈને આ અંગે મૂંઝવણ ફેલાવી હતી. PCB એ પણ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે સૂર્યકુમાર યાદવે હાથ ન મિલાવીને રમતની ભાવનાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. જોકે, ICC નિયમપુસ્તિકામાં ક્યાંય એવું લખેલું નથી કે હાથ મિલાવવા ફરજિયાત છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ ICC મેચ રેફરી રિચી રિચાર્ડસન સમક્ષ હાજર થયા. સત્તાવાર સુનાવણીમાં, ICC એ તેમની અરજી ફગાવી દીધી. કેપ્ટન સૂર્યાએ દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડની ફરિયાદ બાદ સુનાવણી બોલાવવામાં આવી હતી. PCB એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સૂર્યકુમારની ટિપ્પણીઓમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના લશ્કરી તણાવ સાથે સંબંધિત રાજકીય અસર હતી.

પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પર પણ કાર્યવાહી

ICC એ અગાઉ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો હરિસ રૌફ અને સાહિબજાદા ફરહાન સામે કાર્યવાહી કરી હતી. હરિસ રૌફને તેમની મેચ ફીના 30 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને સાહિબજાદા ફરહાનને ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો. ભારત સામેની સુપર ફોર મેચ દરમિયાન હરિસ રૌફે અપમાનજનક હાવભાવ કર્યા હતા અને ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ સાથે પણ ઝઘડો કર્યો હતો. બીજી તરફ, સાહિબજાદા ફરહાને “બંદૂકની ઉજવણી” કરીને ભારતીય ખેલાડીઓને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

2025 એશિયા કપ ફક્ત ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચો માટે જ નહીં, પરંતુ મેદાનની બહારના વિવાદો અને શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહી માટે પણ હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહ્યો છે. ભારત અને પાકિસ્તાન હવે 2025 એશિયા કપમાં ત્રીજી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચે ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

