UN એ ટ્રમ્પની ગાઝા શાંતિ યોજનાને મંજૂરી આપી

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગાઝા શાંતિ યોજનાને યુએન સુરક્ષા પરિષદ તરફથી મહત્વપૂર્ણ મંજૂરી મળી છે. યુએસ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર મતદાનમાં બહુમતી સમર્થન મળ્યા બાદ 20-મુદ્દાનો રોડમેપ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વીકૃત શાંતિ માળખું બની ગયો છે. ઠરાવમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સૈનિકોની તૈનાતીનો સમાવેશ થાય છે. વોશિંગ્ટનનો 20-મુદ્દાનો રોડમેપ ગાઝામાં યુદ્ધવિરામ, પુનર્નિર્માણ અને શાસન માટે પ્રથમ વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય રોડમેપની રૂપરેખા આપે છે.
ઇઝરાયલ અને હમાસ ગયા મહિને આ યોજનાના પ્રથમ પગલાં પર સંમત થયા હતા, જેમાં બે વર્ષીય યુદ્ધ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને બંધકોને મુક્ત કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. સોમવારના મતદાન સાથે, આ બ્લુપ્રિન્ટ ઠરાવમાંથી સમર્થન પામેલા આદેશમાં વિકસિત થયું છે, અને હવે, યુએનએસસીની મંજૂરી સાથે, તે એક નક્કર આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા બની ગયું છે, જે સંક્રમણ સત્તાની રચના માટેનો માર્ગ વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. સુરક્ષા પરિષદના લખાણમાં ટ્રમ્પનો બ્લુપ્રિન્ટ એક જોડાણ તરીકે શામેલ છે અને યુએન સભ્ય દેશોને પ્રસ્તાવિત “શાંતિ બોર્ડ” માં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપે છે.
આ વચગાળાની સંસ્થા ગાઝાના પુનર્નિર્માણ અને આર્થિક સ્થિરીકરણને દિશામાન કરવાનો છે. આ ઠરાવ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિરીકરણ દળને ડિમિલિટરાઇઝેશન હાથ ધરવા માટે પણ અધિકૃત કરે છે, તેના મિશનની વ્યાખ્યા શસ્ત્રોનું નિષ્ક્રિયકરણ અને લશ્કરી માળખાને તોડી પાડવા છે.
હમાસ વિરોધ
હમાસે સુરક્ષા પરિષદના નિર્ણયને નકારી કાઢ્યો છે. હમાસે જણાવ્યું હતું કે ઠરાવ “પેલેસ્ટિનિયન લોકોના અધિકારો અને માંગણીઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે” અને ગાઝા પર “આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટીશીપ” લાદવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેનો પેલેસ્ટિનિયન જૂથો લાંબા સમયથી વિરોધ કરી રહ્યા છે.
હમાસે ખાસ કરીને સશસ્ત્ર જૂથોને નિઃશસ્ત્ર કરવા માટે સ્થિરીકરણ દળને નિર્દેશિત કરતી જોગવાઈઓની આકરી ટીકા કરી હતી. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર, હમાસે કહ્યું, “ગાઝા પટ્ટીની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય દળોને કાર્યો અને ભૂમિકાઓ સોંપવાથી, જેમાં પ્રતિકારને નિઃશસ્ત્ર કરવાનો સમાવેશ થાય છે, તેની તટસ્થતા સમાપ્ત થાય છે અને તે કબજાના પક્ષમાં સંઘર્ષનો પક્ષ બને છે.”