અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધની અનિશ્ચિતતાએ સેન્સેક્સ 1700 પોઇન્ટ તૂટ્યો

અમદાવાદઃ વૈશ્વિક બજારોમાં મળેલા નબળા સંકેતોને પગલે ભારતીય શેરબજાર સપ્તાહના અંતિમ ટ્રેડિંગ સેશનમાં ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત યુદ્ધવિરામ અંગેની અનિશ્ચિતતાને કારણે રોકાણકારોએ સાવચેત વલણ અપનાવ્યું હતું. ઈન્ડેક્સ હેવીવેઇટ HDFC બેંક અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરોમાં વેચવાલીએ પણ બજારને નીચે ખેંચ્યું હતું આ ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને ડોલર સામે રૂપિયાની ભારે નબળાઈએ બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર નકારાત્મક અસર નાખી હતી.
BSE સેન્સેક્સ 500થી વધુ પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 74,883.79 પર ખૂલ્યો હતો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન તે 73,534 સુધી સરક્યો હતો. અંતે 1,690.23 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 73,583.22 પર બંધ થયો હતો. એ જ રીતે નિફ્ટી-50 486.85 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 22,819 પર બંધ રહ્યો હતો.
પ્રોફિટ બુકિંગની અસર
બજારના. નિષ્ણાતોના ક રોકાણકારોએ નફારૂપી વેચવાલી કરી હતી. આ સાથે વધતા બોન્ડ યીલ્ડ, પશ્ચિમી બજારોમાંથી નકારાત્મક સંકેતો અને એશિયાઈ બજારોના મિશ્ર પ્રદર્શન વચ્ચે ઉતાર-ચઢાવભર્યા વેપાર બાદ ભારતીય બજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. વીકએન્ડ પહેલાં રોકાણકારો વધુ સાવચેત રહ્યા હતા. બજારમાં બેંકિંગ, કેમિકલ, રિયલ્ટી અને ઓટો શેરોમાં સૌથી વધુ નબળાઈ જોવા મળી હતી.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 107 ડોલર નજીક
આ સાથે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ 107 ડોલર પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યું હતું.
વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલી
ભારતીય શેરબજારમાં વિદેશી રોકાણકારોની ભારે વેચવાલીએ માર્ચ, 2026ને ઐતિહાસિક બનાવ્યો છે. વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI)એ આ મહિને આશરે 11 અબજ ડોલર (લગભગ રૂ. 1,03,400 કરોડ)ના શેરો વેચ્યા હતા નાખ્યા, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઉટફ્લો છે.
આ પહેલાં ઓક્ટોબર, 2024માં તેમણે 10.9 અબજ ડોલરનું વેચાણ રેકોર્ડ હતું, જ્યારે જાન્યુઆરી, 2025 અને માર્ચ, 2020માં પણ લગભગ 8.4 અબજ ડોલરનો આઉટફ્લો નોંધાયો હતો, પરંતુ આ વખતની વેચવાલીએ બધા જૂના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.
VIXમાં 7.5 ટકાનોનો ઉછાળો
બજારની અસ્થિરતા દર્શાવતો ઇન્ડિયા VIX 7.5 ટકા વધીને 26.53ના સ્તરે પહોંચ્યો, જે સૂચવે છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં બજારમાં વેચવાલીનું દબાણ વધી શકે છે.