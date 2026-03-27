USએ ઈરાનના એનર્જી પ્લાન્ટ્સ પર હુમલા 10 દિવસ માટે અટકાવ્યા

વોશિંગ્ટનઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે તેઓ ઈરાનના એનર્જી પ્લાન્ટ્સ પર થતા હુમલાઓને વધુ 10 દિવસ માટે રોકી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ નિર્ણય ઈરાની સરકારની વિનંતી પર લેવામાં આવ્યો છે અને ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી વાતચીત ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહી છે. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે ઈરાની સરકારની વિનંતી મુજબ હું એનર્જી પ્લાન્ટ્સને નષ્ટ કરવાની કાર્યવાહી 10 દિવસ માટે, એટલે કે સોમવાર 6 એપ્રિલ 2026 રાત્રે 8 વાગ્યા (ઈસ્ટર્ન ટાઈમ) સુધી સ્થગિત કરી રહ્યો છું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વાતચીત ચાલુ છે અને ફેક ન્યૂઝ મિડિયા તથા અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવતા વિપરીત દાવાઓ છતાં ચર્ચા ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે મેં તેમને 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે. તેમણે સાત દિવસ માગ્યા હતા. તેમણે એ પણ દાવો કર્યો કે અમેરિકાએ આ યુદ્ધમાં પહેલેથી જ જીત મેળવી લીધી છે. ટ્રમ્પના કહેવા મુજબ ઈરાને હવે કોઈ સમજૂતી કરવી પડશે, નહીં તો તેને સતત હુમલાઓનો સામનો કરવો પડશે.
આ પહેલા 23 માર્ચે ટ્રમ્પે ઈરાનના એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલાઓને લઈને પાંચ દિવસનું વિરામ જાહેર કર્યું હતું, જે શનિવારે પૂર્ણ થવાનું હતું.
US President Donald Trump (@POTUS) posts on Truth Social, “As per Iranian Government request, please let this statement serve to represent that I am pausing the period of Energy Plant destruction by 10 Days to Monday, April 6, 2026, at 8 P.M., Eastern Time. Talks are ongoing and,… pic.twitter.com/MPLlgwvVqY
— Press Trust of India (@PTI_News) March 27, 2026
10 તેલ ટેન્કરોને હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી
આ પહેલાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાને સદભાવના રૂપે 10 તેલના ટેન્કરોને હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી પસાર થવા દીધા હતા. આમાંથી કેટલાંક ટેન્કરો પાકિસ્તાનના ધ્વજવાળા હોવાનું જણાવાયું હતું. ટ્રમ્પના મુજબ આ પગલું દર્શાવે છે કે ઈરાન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે ચર્ચા અંગે ગંભીર છે.