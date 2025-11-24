તસવીરોમાં જુઓ ધર્મેન્દ્રને અંતિમ વિદાય આપવા કોણ-કોણ પહોંચ્યું?

મુંબઈ: સોમવારે બોલિવુડના સુપરસ્ટારમાં જેમની ગણતરી થાય છે તેવાં પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું અવસાન થયું. બપોરે 89 વર્ષીય ધર્મેન્દ્રના ઘરની બહાર એમ્બ્યુલન્સ આવી હતી. આ દરમિયાન ઘર તથા પવન હંસ સ્મશાન ઘાટની સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી હતી. એમ્બ્યુલન્સની સાથે આખો દેઓલ પરિવાર જોવા મળ્યો હતો. ઉપરાંત સલમાન ખાન, સંજય દત્ત, અમિતાભ બચ્ચન અને આમિર ખાન સહિત અનેક હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પીઢ એક્ટર ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુને એક યુગના અંતની નિશાની ગણાવી હતી.અંતિમ સંસ્કાર પછી હેમા માલિની-ઈશા દેઓલે દુઃખી ચહેરે ચાહકો સમક્ષ હાથ જોડયા હતા.

બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ ધર્મેન્દ્રના ઘરની બહાર એક એમ્બ્યુલન્સ આવી

વિલે પાર્લે સ્થિત પવનહંસ સ્મશાનગૃહમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી


અમિતાભ બચ્ચન અને સલમાન ખાન સહિત ઘણી હસ્તીઓ સ્મશાનગૃહમાં પહોંચી

ધર્મેન્દ્ર છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉંમર સંબંધિત બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. 10 નવેમ્બરના રોજ તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી અને તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. આ દરમિયાન તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા.

12 નવેમ્બરના રોજ, ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી, અને ડોક્ટરોએ તેમને ઘરે જ સારવાર ચાલુ રાખવાની સલાહ આપી હતી.

બોલિવૂડમાં વીરુ, હીમેન, ધરમ પાજી તરીકે જાણીતા ધર્મેન્દ્ર આખરે પંચતત્વમાં વિલીન થયા. સલમાન, શાહરુખ, અમિતાભ સહિતની અનેક બોલિવૂડ હસ્તીઓની હાજરીમાં તેમને મુખાગ્નિ અપાયા હતા.

