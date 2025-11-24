તસવીરોમાં જુઓ ધર્મેન્દ્રને અંતિમ વિદાય આપવા કોણ-કોણ પહોંચ્યું?

મુંબઈ: સોમવારે બોલિવુડના સુપરસ્ટારમાં જેમની ગણતરી થાય છે તેવાં પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું અવસાન થયું. બપોરે 89 વર્ષીય ધર્મેન્દ્રના ઘરની બહાર એમ્બ્યુલન્સ આવી હતી. આ દરમિયાન ઘર તથા પવન હંસ સ્મશાન ઘાટની સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી હતી. એમ્બ્યુલન્સની સાથે આખો દેઓલ પરિવાર જોવા મળ્યો હતો. ઉપરાંત સલમાન ખાન, સંજય દત્ત, અમિતાભ બચ્ચન અને આમિર ખાન સહિત અનેક હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પીઢ એક્ટર ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુને એક યુગના અંતની નિશાની ગણાવી હતી.અંતિમ સંસ્કાર પછી હેમા માલિની-ઈશા દેઓલે દુઃખી ચહેરે ચાહકો સમક્ષ હાથ જોડયા હતા.
વિલે પાર્લે સ્થિત પવનહંસ સ્મશાનગૃહમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી