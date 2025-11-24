પિતાના અવસાન પર ધર્મેન્દ્રએ ICUમાંથી ફોન કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો: નિકેતન ધીર

મુંબઈ: અભિનેતા નિકેતન ધીરે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક હૃદયસ્પર્શી વાત શેર કરી છે જે સ્વર્ગસ્થ ધર્મેન્દ્ર અને તેમના પ્રેમ વિશે ઘણું બધું કહે છે.

દિવંગત પીઢ અભિનેતા પંકજ ધીરના પુત્ર નિકેતન ધીરે તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું, “મારા પિતા અને હું ઘણીવાર ચર્ચા કરતા હતા કે આપણા ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી સફળ હીરો કોણ છે; તેઓ કહેતા હતા કે ધરમ કાકા, આંખ મીંચ્યા વિના…” તેમણે આગળ ઉમેર્યું, “તેઓ હંમેશા ઉમેરતા હતા, ‘સૌથી પુરુષાર્થ, સૌથી સુંદર, સૌથી નમ્ર અને સોનેરી હૃદય ધરાવતો માણસ…એક સંપૂર્ણ મૌલિક…ધરમ કાકા….’ધર્મેન્દ્રની ઉષ્મા અને એક ઉત્તમ માનવ તરીકેના વ્યક્તિત્વને ઉજાગર કરતો એક કિસ્સો શેર કરતા, નિકેતન લખ્યું, “જ્યારે મારા પિતા ગુજરી ગયા, ત્યારે ધરમ કાકાએ મારી મમ્મીને ICUમાંથી ફોન કર્યો અને તેમનો પ્રેમ અને સંવેદના વ્યક્ત કરી અને મમ્મીને કહ્યું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં ઘરે પાછા આવશે, ચિંતા કરશો નહીં…” તેમણે ઉમેર્યું, “તેમનું નુકસાન ખૂબ જ વ્યક્તિગત લાગે છે… અમે તેમના હાથમાં મોટા થયા… તેમના તરફથી ફક્ત પ્રેમ અને આશીર્વાદ મળ્યા…. હંમેશા તેમને તે સ્મિત સાથે જોયા જે રૂમને પ્રકાશિત કરતું હતું…હાથ હંમેશા અમને આશીર્વાદ આપવા માટે ઉંચો કર્યો…સિનેમામાં અમૂલ્ય યોગદાન બદલ આભાર…અમારા બાળપણને આનંદથી ભરવા બદલ આભાર…એક માણસ શું કરી શકે છે અને શું કરવું જોઈએ તે બતાવવા બદલ આભાર “બનો…”

તેમણે અંતમાં કહ્યું, “તમારી છોડી ગયેલી જગ્યા કોઈ ભરી શકશે નહીં… બીજો ધર્મેન્દ્ર ક્યારેય નહીં આવે…” આખા પરિવાર પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. ખૂબ જ પ્રેમ અને આદર હંમેશા, ઓમ શાંતિ,”.

એકતા માટે, ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું, જેનાથી સમગ્ર દેશ શોકમાં ડૂબી ગયો. શાહરુખ, સલમાન ખાન, અમિતાભ બચ્ચન, અભિષેક બચ્ચન, દીપિકા પાદુકોણ, રણવીર સિંહ અને અન્ય ઘણા બોલિવૂડ સ્ટાર્સે સ્વર્ગસ્થ સુપરસ્ટારને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સ્મશાનગૃહની મુલાકાત લીધી.

નિકેતનના પિતા, સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા પંકજ ધીરનું કેન્સર સામેની લડાઈ બાદ 15 ઓક્ટોબરના રોજ અવસાન થયું.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR