મુંબઈમાં વિરોધ પ્રદર્શનો પર પ્રતિબંધ, 6 ઓગસ્ટ સુધી ધારા 144 લાગુ

મુંબઈમાં શાંતિ અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે 23 જુલાઈથી 6 ઓગસ્ટ સુધી પ્રતિબંધિત આદેશો (કલમ 144) લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. સરઘસો અને લાઉડસ્પીકરના ઉપયોગ પર કડક પ્રતિબંધ રહેશે.
આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં સુરક્ષા અને શાંતિ જાળવવા માટે પોલીસે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. મુંબઈ પોલીસે શહેરમાં પ્રતિબંધક હુકમ (કલમ 144 જેવો) લાગુ કર્યો છે, જેમાં 23 જુલાઈથી 6 ઓગસ્ટ સુધી જાહેર સ્થળોએ પાંચ કે તેથી વધુ લોકોના ભેગા થવા પર સખત પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ઓપરેશન્સ) અકબર પઠાણે સોમવારે (20 જુલાઈ) મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અધિનિયમ હેઠળ આ મહત્વપૂર્ણ આદેશ જારી કર્યો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર ગુપ્તચર સૂત્રોએ શાંતિ ભંગ, જાહેર વ્યવસ્થામાં ભંગ અને માનવ જાનમાલના નુકસાનનો સંકેત આપ્યો હતો, જેના કારણે આ સાવચેતીભર્યું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રતિબંધો કેટલા સમય સુધી અમલમાં રહેશે?
આદેશ અનુસાર, આ પ્રતિબંધો 23 જુલાઈ (12:01 વાગ્યે) થી 6 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિ સુધી સમગ્ર મુંબઈ પોલીસ કમિશનરેટ વિસ્તારમાં અમલમાં રહેશે.
આ પ્રવૃત્તિઓ પર કડક પ્રતિબંધો લાદવામાં આવશે
પ્રતિબંધના આ સમયગાળા દરમિયાન શહેરમાં નીચેની પ્રવૃત્તિઓ પર સખત પ્રતિબંધ રહેશે
જાહેર સ્થળોએ પાંચ કે તેથી વધુ લોકોના મેળાવડા
કોઈપણ પ્રકારના સરઘસ
લાઉડસ્પીકર અને ધ્વનિ-વૃદ્ધિ ઉપકરણોનો ઉપયોગ
સરઘસોમાં સંગીતનાં સાધનો વગાડવા અને ફટાકડા ફોડવા
શું ખુલ્લું રહેશે? (મુક્તિનો અવકાશ)
સામાન્ય લોકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને મુંબઈ પોલીસે આ પ્રતિબંધમાંથી ઘણી આવશ્યક ઘટનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓને મુક્તિ આપી છે
ખાનગી કાર્યક્રમો: લગ્ન સમારોહ અને સંબંધિત કાર્યક્રમો, અંતિમ સંસ્કાર અને અંતિમ સંસ્કાર.
ઓફિસ અને વ્યવસાય: કંપનીઓ, ક્લબ, સહકારી મંડળીઓની બેઠકો, ફેક્ટરીઓ, દુકાનો અને વાણિજ્યિક સંસ્થાઓની નિયમિત કામગીરી.
સરકારી કાર્ય: કોર્ટ, સરકારી કચેરીઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓ.
શિક્ષણ: શાળાઓ, કોલેજો અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ.
મનોરંજન: સિનેમાઘરો, થિયેટર અને અન્ય જાહેર મનોરંજન સ્થળોએ યોજાતા કાર્યક્રમો.
નોંધ: સંબંધિત ઝોનના ડીસીપીની પરવાનગીથી અન્ય મેળાવડા કે સરઘસનું આયોજન કરી શકાય છે.
ઉલ્લંઘન સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે
પોલીસે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે આ આદેશનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંગઠન સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આદેશમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે પ્રતિબંધના સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયેલા કેસોની તપાસ પ્રતિબંધ સમાપ્ત થયા પછી પણ ચાલુ રહેશે, અને દોષિતોને કડક સજા કરવામાં આવશે.
આ આદેશ જાહેર સ્થળો, કોર્ટ અને પોલીસ સ્ટેશનો પર પોસ્ટ કરાયેલી નોટિસ અને મીડિયા અને જાહેર જાહેરાતો દ્વારા સામાન્ય જનતાને જણાવવામાં આવી રહ્યો છે.