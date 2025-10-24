સચિન સંઘવીને જાતીય શોષણ કેસ મામલે જામીન, વકીલે આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા

બૉલિવૂડ સિંગર અને સંગીતકાર સચિન-જીગર બેલડીના સચિન સંઘવીની, મહિલા સાથે યૌન ઉત્પીડનના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે, હવે તેમને તાત્કાલિક જામીન મળી ગયા છે, એવું વકીલ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આપ્યું છે.
સ્ત્રી 2 અને ભેડીયા ફિલ્મ માટે હિટ ગીતો આપનાર ગુજરાતી સચિન સંઘવી પર એક મહિલા દ્વારા સંગીત આલ્બમાં કામ આપવાની અને લગ્નની લાલચ આપીને યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ મામલે સચીન સંઘવીની ગુરુવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે હવે તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, એવું તેમના વકીલે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
આ કેસ મામલે સચિન સંઘવીના વકીલ આદિત્ય મિત્થેએ જણાવ્યુ કે, મારા અસીલ સામેની એફઆઈઆરમાં કરાયેલા આરોપો સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા છે. આ કેસમાં કોઈ જ તથ્ય નથી. પોલીસ દ્વારા મારા અસીલની અટકાયત ગેરકાયદેસર હતી અને તેથી જ તેમને તાત્કાલિક જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અમારો ઈરાદો બધા આરોપોનો સંપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ રીતે બચાવ કરવાનો હતો.
શું છે મામલો?
જાણીતા ગુજરાતી ગાયક અને સંગીતકાર સચિન સંઘવીની જાતીય શોષણ મામલે ગુરૂવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સચિને એક મહિલાને સંગીત આલ્બમમાં કામ આપવાનું કહ્યું હતું. તેના પર મહિલાને લગ્ન કરવાનું વચન આપીને જાતીય શોષણ કર્યુ હોવાનો આરોપ છે. આ કારણે હાલમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવવામાં આવ્યા છે અને સચિન સંઘવીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ અંગે પોલીસે માહિતી આપી હતી કે ‘સ્ત્રી 2’ અને ‘ભેડિયા’ જેવા હિટ ગીતો માટે જાણીતા સચિન સંઘવીની ગુરુવારે ભારતીય દંડ સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે એક યુવા મહિલા ફરિયાદીએ દાવો કર્યો હતો કે તે ફેબ્રુઆરી 2024 માં સંઘવીના સંપર્કમાં આવી હતી જ્યારે તેણે તેણીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સંદેશ મોકલ્યો હતો.પોલીસ અધિકારીએ ઉમેર્યુ કે સંઘવીએ કથિત રીતે તેણીને તેના સંગીત આલ્બમમાં ભૂમિકા આપવાનું વચન આપ્યું હતું, ત્યારબાદ બંનેએ વાતચીત શરૂ કરી હતી. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સચિન સંઘવીએ તેણીને તેના સ્ટુડિયોમાં બોલાવી હતી, જ્યાં તેણે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો અને ઘણી વખત તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું. તપાસના આધારે ગાયકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે સચિન-જીગરની બેલડી સંગીત ક્ષેત્રમાં જાણીતું નામ છે. તેમણે ઘણા હિન્દી અને ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સંગીત આપ્યું છે. સચિન સંઘવી મૂળ ગુજરાતી છે. તેમનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મુંબઈમાં સ્થાયી છે.