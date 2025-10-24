પાકિસ્તાનમાં ટમેટાં રૂ. 600એ કિલો, અન્ય શાકભાજીના ભાવ પણ આસમાને

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનમાં સામાન્ય માણસ માટે જીવન ફરી દોહ્યું બન્યું છે. જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ ફરી એક વાર મોંઘી બની છે. દેશભરમાં ટામેટાના ભાવ રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચ્યા છે અને ઘણાં બજારોમાં તે 550થી 600 પાકિસ્તાની રૂપિયા (PKR) પ્રતિ કિલો વેચાઈ રહ્યો છે. આ સામાન્ય ભાવ કરતાં આશરે 400 ટકા વધુ છે.

 અફઘાનિસ્તાનથી આયાત બંધ થવા અને સ્થાનિક પાકને નુકસાન થવાને કારણે દેશમાં ટમેટાંની ભારે અછત સર્જાઈ છે. આખી સ્થિતિની શરૂઆત 11 ઑક્ટોબરે પાકિસ્તાન-અફઘાન સરહદ પર તણાવ વધવાથી થઈ, જેના કારણે તોરખમ અને ચમન જેવા મહત્વના વેપારી રસ્તા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ઇસ્લામાબાદે કાબુલ પર આતંકી હુમલાનો આરોપ મૂક્યો હતો, ત્યાર બાદ બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર ઠપ થઈ ગયો છે.ભાવ વધવાનાં ચાર મુખ્ય કારણો

અફઘાનિસ્તાનથી આવતા ટમેટાંના ટ્રક સરહદે અટવાઈ ગયા છે. આશરે 5000 કન્ટેનર અટકવાથી કરાચી, લાહોર અને ઇસ્લામાબાદની સપ્લાય ચેન તૂટી ગઈ છે.

ઈરાનથી સપ્લાય ઘટી: બલુચિસ્તાનનો પાક પૂરો થઈ રહ્યો છે અને ઈરાનથી આયાત પણ ધીમી છે, જેને કારણે માગ અને પુરવઠામાં ખાધ વધી ગઈ છે. બજારમાં મનમાની:જથ્થાબંધ વેપારીઓએ ભાવોમાં વધારો કર્યો, જેને કારણે રિટેલ સ્તરે ભાવ લગભગ બમણા થઈ ગયા છે.

ટમેટા સિવાયની શાકભાજીના ભાવ પણ ઊંચા

આ સાથે અન્ય શાકભાજીની કિંમતોમાં લસણ- રૂ 400, ભીંડા- રૂ. 300, કાકડી- રૂ. 150, આદુ- રૂ.  750, ડુંગળી- રૂ.  120,  વટાણા- રૂ.  500 એ પહોંચ્યા છે.

દુનિયાનો સૌથી મોંઘો લોટ

ટમેટા પહેલાં જુલાઈ, 2023માં પાકિસ્તાને ‘દુનિયાનો સૌથી મોંઘો લોટ’ જોવા મળવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તે સમયે કરાચીમાં 20 કિલો લોટનો થેલો 3200 રૂપિયામાં વેચાયો હતો. ખાંડના ભાવ પણ 160 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી ગયા હતા. હવે ટમેટાના આકાશને અડી રહેલા ભાવોએ આ સંકટને વધુ ગંભીર બનાવી દીધું છે.

