જયપુરમાં સચિન પાયલટના ઉપવાસનું સમાપન

કોંગ્રેસના નેતા અને ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ સચિન પાયલટ મંગળવારે જયપુરમાં વસુંધરા રાજેની સરકાર દરમિયાન કથિત ભ્રષ્ટાચારને લઈને ઉપવાસ પર ઉતર્યા હતા. પાયલોટ ભ્રષ્ટાચાર સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે રાજ્યમાં અશોક ગેહલોતના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે. રાજ્યમાં આ વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. ગેહલોત અને પાયલટ વચ્ચે જૂની દુશ્મની છે.

લગભગ 4 વાગ્યે ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા પછી, પાયલટે કહ્યું કે ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ તેમનું અભિયાન અને આંદોલન ચાલુ રહેશે. તેમણે કહ્યું, “જ્યારે અમે વસુંધરા રાજેના કાર્યકાળમાં વિપક્ષમાં હતા, ત્યારે અમે ઘણા કૌભાંડો અને ભ્રષ્ટાચારના મામલાઓનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. અમે જનતાને વચન આપ્યું હતું કે જ્યારે અમે સરકારમાં આવીશું ત્યારે વસુંધરાની સરકાર દરમિયાન થયેલા તમામ કૌભાંડો સામે અસરકારક કાર્યવાહી કરીશું. હવે અમે સરકારમાં છીએ. 4 વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો છે પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી તેથી આજે હું ઉપવાસ પર છું

#WATCH | The allegations of corruption are not new, they are already in the public domain. I wrote twice for action but no action was taken. So action should be taken so that people don’t think that there is a difference b/w what we promise & what we do: Congress MLA Sachin Pilot pic.twitter.com/b978sGbXby

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 11, 2023