રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ : ઝેલેન્સ્કીને મળ્યો નાટોનો સાથ

કિવ: યુરોપીય અને નાટો નેતાઓએ રવિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ વોશિંગ્ટનમાં રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કી સાથે મળી, યુક્રેનમાં રશિયાનું યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અને અમેરિકી સુરક્ષા ખાતરીને મજબૂત કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેની ચર્ચામાં એકતા દાખવશે. આ રીતે હવે નાટોના દેશોનો સાથ યુક્રેનને મળી ગયો છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન સાથે ટ્રમ્પની અલાસ્કામાં યોજાયેલી શિખર બેઠકમાં યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિને સામેલ ન કરાયા બાદ બ્રિટન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી અને ફિનલેન્ડના નેતાઓ તેમની સાથે એકજુટ થઈ રહ્યા છે.
ઝેલેન્સ્કીને મળ્યો યુરોપીય દેશોનો સાથહવે પુતિન-ટ્રમ્પની મુલાકાત બાદ સોમવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં ઝેલેન્સ્કી સાથે નાટોના સભ્ય દેશોના નેતાઓ હાજર રહેવાનો તેમનો વાયદો એ સુનિશ્ચિત કરવાનો સ્પષ્ટ પ્રયાસ છે કે આ બેઠક ફેબ્રુઆરીમાં થયેલી છેલ્લી બેઠક કરતાં સારી સાબિત થાય. તે વખતે ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાં ઉગ્ર ચર્ચા દરમિયાન ઝેલેન્સ્કીને ઠપકો આપ્યો હતો. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ફ્રાન્સના સૈન્ય મિશનના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ, નિવૃત્ત ફ્રેન્ચ જનરલ ડોમિનિક ટ્રિન્ક્વાંડે કહ્યું હતું કે યુરોપીય લોકો ઓવલ ઓફિસની ઘટના ફરી ન બને તે બાબતે ખૂબ ભયભીત છે અને તેથી જ તેઓ ઝેલેન્સ્કીને સંપૂર્ણ ટેકો આપવા માગે છે.
ફ્રાન્સનું મોટું નિવેદન
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને જણાવ્યું કે યુરોપીય પ્રતિનિધિમંડળ ટ્રમ્પને કહેશે કે યુક્રેનની સશસ્ત્ર સેના, જે પહેલેથી જ રશિયાથી બહાર યુરોપની સૌથી મોટી સેના છે, તેને વધુ તાલીમ અને સાધનો વડે મજબૂત કરવાની તૈયાર કરેલી યોજનાઓને ટેકો આપે જેથી શાંતિ સુનિશ્ચિત થઈ શકે.