રજનીકાંતની કુલી ફિલ્મ વિશ્વભરમાં હિટ, આટલા પૈસા છાપ્યા ફિલ્મે

રજનીકાંતની ‘કુલી’ ફિલ્મે ટિકિટ કાઉન્ટર પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. લોકેશ કનાગરાજ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મે ભારતમાં માત્ર ત્રણ દિવસમાં 158 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. 17 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ ફિલ્મની કમાણીમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ તે વિશ્વભરમાં શાનદાર કમાણી કરી રહી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ‘કુલી’ રેકોર્ડબ્રેક કમાણી કરી રહી છે. ચોથા દિવસે (રવિવારે) ‘કુલી’ ફિલ્મે 35 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી, જેનાથી સ્થાનિક સ્તરે તેની કુલ કમાણી 194.25 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. હવે ચર્ચા એ છે કે શું ફિલ્મ આગામી અઠવાડિયામાં તેની ગતિ જાળવી શકશે.
સૈકનિલ્કના શરૂઆતના અંદાજ મુજબ ‘કૂલી’એ ચોથા દિવસે 35 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી, જેનાથી ભારતમાં તેની કુલ કમાણી 194.25 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. હવે ફિલ્મ 200 કરોડ રૂપિયાના આંકડાની ખૂબ નજીક પહોંચી ગઈ છે. થલાઈવાની ફિલ્મ વિશ્વભરમાં ધૂમ મચાવી રહી છે. વિદેશી બજારોમાં માત્ર ત્રણ દિવસમાં 16 મિલિયન ડોલર (લગભગ 133 કરોડ રૂપિયા) ની કમાણી કરીને, ‘કૂલી’એ વિશ્વભરમાં 300 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કર્યો. હવે ફિલ્મ 500 કરોડ રૂપિયાના ક્લબમાં પ્રવેશવા પર નજર રાખી રહી છે, જો સોમવારે કોઈ મોટો ઘટાડો ન થાય.
કૂલીનો વોર 2 સાથે જોરદાર મુકાબલો
ઋતિક રોશન અને જુનિયર એનટીઆર સ્ટારર ‘વોર 2’, જે એક જ દિવસે રિલીઝ થઈ હતી, તેને ભારતમાં વધુ સ્ક્રીનોનો ફાયદો મળ્યો. છતાં, તે રજનીકાંતની ‘કૂલી’ને પાછળ છોડી શકી નહીં. ‘કૂલી’ ભારતમાં 200 કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે ‘વોર 2’ એ 170 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. આ તફાવત વિદેશી બોક્સ ઓફિસ પર વધુ હતો. ‘કૂલી’ એ 16 મિલિયન ડોલર અને ‘વોર 2’ એ 5 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી હતી.
કુલીએ ઇતિહાસ રચ્યો
સેકનિલ્કના મતે, ‘કૂલી’ તેના પહેલા દિવસે વિશ્વભરમાં 150 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરનારી પ્રથમ તમિલ ફિલ્મ બની છે. ‘કૂલી’ રજનીકાંતના સિનેમામાં 50 વર્ષ પૂરા થવાના પ્રસંગે રિલીઝ થઈ હતી. સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મને A પ્રમાણપત્ર આપ્યું હતું.