તેલંગાણામાં રૂ. 12,000 કરોડના ડ્રગ્સ સાથે ફેક્ટરી જપ્તઃ 13 જણની ધરપકડ

હૈદરાબાદ: મીરા-ભાયંદર પોલીસે ડ્રગ્સ તસ્કરી સામે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરતાં તેલંગાણામાં એક વિશાળ ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો ભાંડો ફોડ્યો છે. પોલીસે ફેક્ટરીમાંથી અંદાજે 32,000 લિટર કાચું MD ડ્રગ્સ કબજે કર્યું છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત આશરે 12,000 કરોડ રૂપિયા ગણાવવામાં આવી રહી છે.
13 આરોપી ધરપકડ
આ કાર્યવાહી દરમિયાન 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસની શરૂઆત માત્ર 200 ગ્રામ ડ્રગ્સની જપ્તીથી થઈ હતી, જેની કિંમત લગભગ 25 લાખ રૂપિયા આંકવામાં આવી હતી. પરંતુ કેસની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતાં પોલીસે ડ્રગ્સના ઉત્પાદન કરતી આ મોટી ફેક્ટરી સુધી પહોંચ મેળવી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ઝડપાયેલા નેટવર્કનું દેશ અને વિદેશમાં મોટું કનેક્શન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. કબજે કરાયેલા ડ્રગ્સ અને ફેક્ટરીમાંથી મળેલા કેમિકલ્સને સીલ કરી આગળની તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી ડ્રગ્સ માફિયા સામે મીરા-ભાયંદર પોલીસની સૌથી મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
Hyderabad: The Crime Branch of Mira Bhayandar-Vasai Virar Police conducted a raid at a drugs factory in the jurisdiction of Cherlapally Police Station. According to preliminary information, MD drugs worth over ₹30,000 crore have been seized. Three individuals have been arrested… pic.twitter.com/M35EgPH9rE
— IANS (@ians_india) September 5, 2025
આ પહેલાં જુલાઈ, 2025માં મુંબઈ પોલીસે ડ્રગ્સ વિરુદ્ધના અભિયાનમાં મોટી સફળતા મેળવી હતી. મુંબઈ પોલીસે લગભગ 400 કરોડ રૂપિયાની એક મોટી ડ્રગ્સની ખેપ પકડી હતી. આ દરમિયાન મુંબઈ પોલીસે કર્નાટકના મૈસુરમાં પણ દરોડા પાડ્યા હતા. મૈસુર મામલે કર્નાટકના ગૃહમંત્રી જી. પરમેશ્વરે જણાવ્યું હતું કે મેં મૈસુર કમિશનરેટને ખૂબ કડક સૂચનાઓ આપી છે. એ સાથે જ રાજ્યમાં હવે દરેક SPને સતર્ક બનાવવામાં આવ્યા છે અને દરેક કમિશનરેટને આ પ્રકારની ઘટનાઓ ન બને તે માટે કડક નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.”
દેશમાં ડ્રગ્સનું સિન્ડિકેટ ઘણું મોટું છે. સમયાંતરે પોલીસ આ નેટવર્ક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરતી રહે છે, પરંતુ તેનું મૂળથી નાશ કરવો અત્યંત જરૂરી છે. ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટ ભારતના યુવાનોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે.