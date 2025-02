બજેટમાં મધ્યમ વર્ગ, ખેડૂતો, સિનિયર સિટિઝનોને રાહત

નવી દિલ્હીઃ નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં આઠમું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. નાણાપ્રધાને બજેટમાં ટેક્સપેયર્સને મોટી રાહત આપી છે. આ ઉપરાંત નાણાપ્રધાને ખેડૂતો, યુવા, સિનિયર સિટિઝનો માટે અને મધ્યમ વર્ગ માટે મોટી જાહેરાતો કરી છે.

નાણાપ્રધાનના બજેટમાં 12.75 લાખ સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં આવકવેરા ભરનારાઓને મોટી રાહત મળી છે. હવે 12.75 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે. હવે તમે છેલ્લાં ચાર વર્ષનું IT રિટર્ન એકસાથે ફાઇલ કરી શકશો. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે TDS મર્યાદા રૂ. 50,000 રૂપિયાથી વધારીને 1 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે.

