ભારતીય અર્થતંત્ર પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ હાઈ ગ્રોથ નોંધાવશે: RBI ગવર્નર

નવી દિલ્હી: પ્રતિકૂળ અને પડકારજનક બાહ્ય વાતાવરણ હોવા છતાં, ભારતીય અર્થતંત્રએ નોંધપાત્ર સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે અને ઉચ્ચ વૃદ્ધિ નોંધાવવા માટે તૈયાર છે… આ વાત RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ સેન્ટ્રલ બેંકના ડિસેમ્બર બુલેટિનમાં જણાવી છે.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, “અમે અર્થતંત્રની ઉત્પાદક જરૂરિયાતોને સક્રિય રીતે પૂર્ણ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. બીજી તરફ માઈક્રોઇકોનોમિકની સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરીશું. અમે ઘટનાપૂર્ણ અને પડકારજનક 2025ના છેલ્લા મહિનામાં છીએ એમ કહીને, “અમે અત્યાર સુધીના વર્ષ પર સંતોષ સાથે નજર કરીએ છીએ”.
“અર્થતંત્રમાં મજબૂત વૃદ્ધિ અને સૌમ્ય ફુગાવો જોવા મળ્યો; બેંકિંગ સિસ્ટમ વધુ એકીકૃત થઈ અને નાણાકીય વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા, વ્યવસાય કરવાની સરળતા વધારવા અને ગ્રાહક સુરક્ષામાં સુધારો કરવા માટે નિયમનકારી માળખાને સુધારવામાં આવ્યું.તે જ સમયે, “અમે અર્થતંત્રને વધુ ટેકો આપવા અને પ્રગતિને વેગ આપવા માટે આશા, જોમ અને દૃઢ નિશ્ચય સાથે નવા વર્ષને આવકારીએ છીએ,” તેમણે ઉમેર્યું.
ઓક્ટોબર નીતિ પછી, ભારતીય અર્થતંત્રમાં ઝડપથી ફુગાવો ઘટ્યો છે, જેમાં ફુગાવો અભૂતપૂર્વ રીતે નીચા સ્તરે આવી ગયો છે.
લવચીક ફુગાવા લક્ષ્યાંક (FIT) અપનાવ્યા પછી પહેલી વાર, 2025-26ના બીજા ક્વાર્ટરમાં એક ક્વાર્ટર માટે સરેરાશ મુખ્ય ફુગાવો 1.7 ટકા હતો, જે ફુગાવાના લક્ષ્યાંક (4 ટકા)ની નીચી સહનશીલતા મર્યાદા (2 ટકા)ને પાર કરી ગયો. ઓક્ટોબર 2025 માં તે વધુ ઘટીને માત્ર 0.3 ટકા થયો.
“બીજી તરફ, તહેવારોની મોસમ દરમિયાન મજબૂત ખર્ચને કારણે વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ 8.2 ટકા થયો, જે માલ અને સેવા કર (GST) દરોના તર્કસંગતકરણ દ્વારા વધુ સરળ બન્યું. 2025-26ના પ્રથમ છ મહિનામાં સૌમ્ય 2.2 ટકા અને 8.0 ટકાના દરે ફુગાવો “એક દુર્લભ ગોલ્ડીલોક સમયગાળો” રજૂ કરે છે, એમ સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું.
આગળ જોતાં, સ્વસ્થ કૃષિ સંભાવનાઓ, GST તર્કસંગતકરણની સતત અસર, સૌમ્ય ફુગાવો, કોર્પોરેટ્સ અને નાણાકીય સંસ્થાઓની સ્વસ્થ બેલેન્સ શીટ અને અનુકૂળ નાણાકીય અને નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ જેવા સ્થાનિક પરિબળો આર્થિક પ્રવૃત્તિને ટેકો આપતા રહેવા જોઈએ, મલ્હોત્રાએ ભાર મૂક્યો.
“સતત સુધારા પહેલ વૃદ્ધિને વધુ સરળ બનાવશે”, તેમણે ઉમેર્યું.