વન્ય જીવનના અડધા શતકની ઉજવણી

અમદાવાદ: ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને ઐતિહાસિક વાઘ નિવાસસ્થાન રણથંભોરના 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા. આ પ્રસંગે જાણીતા ફોટોગ્રાફર અને સંરક્ષણપ્રેમી કૈરવ એન્જિનિયર ‘રણથંભોર – 50 આઇકોનિક યર્સ’ નામે એક વિશેષ પુસ્તક અને અનોખું પ્રદર્શન રજૂ કરી રહ્યા છે.આ કાર્યક્રમ 12 થી 15 ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન અમદાવાદના ‘79 Stories’, રાજપથ રંગોલી રોડ, બોડકદેવ ખાતે યોજાશે. આ પ્રદર્શન અને પુસ્તક સ્વ. વાલ્મિક થાપર (1952–2025) સાથેની અંતિમ અને ઐતિહાસિક સહયોગરૂપ રચના છે — જેમને ‘ભારતના ટાઈગર મેન’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
પુસ્તક: પાંચ દાયકાનો દૃશ્ય વારસો
1974માં સ્થાપિત થયેલા રણથંભોર નેશનલ પાર્કે 2024માં પોતાની સુવર્ણ જયંતી ઉજવી હતી. ‘રણથંભોર – 50 આઇકોનિક યર્સ’ એ પાર્કના ઇતિહાસ, પરિવર્તન અને સંઘર્ષની એક અનોખી દૃશ્ય દસ્તાવેજી રચના છે.
આ પુસ્તકમાં રણથંભોરના પ્રારંભિક, અનિશ્ચિત દિવસોથી લઈને આજના વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખાતા ટાઈગર ટૂરિઝમ હબ સુધીની સફર દર્શાવવામાં આવી છે. કૈરવ એન્જિનિયરના કેમેરા દ્વારા કૅપ્ચર થયેલી તસવીરોમાં સર્જનાત્મકતા અને સંરક્ષણની ગંભીરતા બંનેનું સંતુલન જોવા મળે છે.
આ પુસ્તક પરંપરાગત સમયક્રમ મુજબ રચાયેલું નથી. વાલ્મિક થાપરની વિચારધારાને અનુસરીને, તેને એક એવી સફારી તરીકે ગોઠવવામાં આવ્યું છે જેમાં દરેક પાનું એક નવી શોધ અને અચાનક સૌંદર્ય લઈને આવે છે.
આ સામૂહિક શ્રદ્ધાંજલિમાં ભારત અને વિદેશના 130થી વધુ ફોટોગ્રાફરોનું યોગદાન સામેલ છે, જે રણથંભોરના પાંચ દાયકાના ઇતિહાસને વિવિધ દૃષ્ટિકોણોથી રજૂ કરે છે.