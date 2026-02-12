114 નવા રાફેલનો સોદો મંજૂર, DAC એ આપી મંજૂરી

ભારતીય સેના માટે આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. ભારતે 114 નવા રાફેલ ખરીદવાને મંજૂરી આપી છે. આનાથી ભારતીય વાયુસેનાની તાકાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે News24 ના અહેવાલને સમર્થન આપ્યું છે.

ગુરુવારે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠકમાં ઐતિહાસિક ખરીદીને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કાઉન્સિલે ભારતીય વાયુસેના માટે 114 રાફેલ ફાઇટર જેટ અને નૌકાદળ માટે છ P-8I પોસાઇડન વિમાન ખરીદવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. P-8I પોસાઇડન એક દરિયાઈ દેખરેખ વિમાન છે. આ સોદો ભારતના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સંરક્ષણ ખરીદી પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક માનવામાં આવે છે, જેની અંદાજિત કિંમત આશરે ₹3.25 લાખ કરોડ છે.

એ નોંધનીય છે કે ભારત પહેલાથી જ રાફેલ જેટ ખરીદી ચૂક્યું છે. એપ્રિલ 2025 માં, ફ્રાન્સ સાથે ₹63,000 કરોડના મૂલ્યના 26 રાફેલ મરીન જેટ માટે એક સોદો કરવામાં આવ્યો હતો. રાફેલ જેટ વિમાનવાહક જહાજોથી ઉડાન ભરવા માટે સક્ષમ છે. તેમને ખાસ કરીને નૌકાદળના મિશન માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના આ સોદામાં તાલીમ, શસ્ત્રો, સિમ્યુલેટર અને લાંબા ગાળાના સમર્થનનો સમાવેશ થાય છે.

 

