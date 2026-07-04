રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસ: આરોપી જિજા-સાળા પાસે સૌથી વધુ મિલકતો

અયોધ્યા: રામ મંદિરના ચઢાવાની કથિત ચોરીના કેસની તપાસમાં સતત નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે અને આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી વધુ કડક બની રહી છે. આ દરમિયાન કુલ આઠ આરોપીઓમાં સામેલ જિજા-સાળાની જોડી પાસે સૌથી વધુ મિલકતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આરોપી અનુકલ્પ મિશ્રા અને તેના જિજા લવકુશ મિશ્રાની કુલ 12 મિલકતોનો પતો લાગ્યો છે. બંને પાસે કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ હોવાનું કહેવાય છે. તેમાં કેટલીક મિલકતો પિતૃ પરંપરાગત છે, જ્યારે કેટલીક તાજેતરમાં ખરીદવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હવે તપાસ એ દિશામાં ચાલી રહી છે કે આમાંથી કઈ મિલકતો ચઢાવાની ચોરીમાંથી મળેલા પૈસાથી ખરીદવામાં આવી હતી. જો તપાસમાં એવું સાબિત થશે તો આવી મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.
હાલ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે કે આ મિલકતોમાંથી કેટલી ચઢાવાની ચોરીના પૈસાથી ખરીદવામાં આવી છે. અયોધ્યા પ્રશાસન પણ મિલકતોની તપાસમાં વ્યસ્ત છે. અયોધ્યા, બસાવા, મિલ્કીપુર અને રુદૌલી સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં આ મિલકતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અન્ય આરોપીઓની સંપત્તિઓની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. કેટલીક મિલકતો અયોધ્યામાં છે, જ્યારે કેટલીક અન્ય શહેરોમાં પણ આવેલી છે. જો તપાસમાં કોઈ મિલકત ગેરકાયદે મળેલાં નાણાંથી ખરીદાઈ હોવાનું સામે આવશે તો તેને જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી થશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ કેટલીક મિલકતો પોતાને નામે તો કેટલીક પરિવારના સભ્યોને નામે ખરીદી હતી.
આરોપીઓ વચ્ચે છે પારિવારિક સંબંધ
રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસના ઘણા આરોપીઓ એકબીજાના સગા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ટિન્નુ યાદવ અને મનીષ યાદવ વચ્ચે કાકા-ભત્રીજાનો સંબંધ છે, જ્યારે લવકુશ મિશ્રા અને અનુકલ્પ મિશ્રા જિજા-સાળા છે. લવકુશના સસરા રમાશંકર મિશ્રા પણ આ કેસના આરોપીઓમાં સામેલ છે.
રામ મંદિરની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં પણ ફેરફાર, SP સુરક્ષા હટાવાયા
આ દરમિયાન પ્રશાસને વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. રામ મંદિરના SP સુરક્ષા બલરામચારી દુબેને પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા છે.