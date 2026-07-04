અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાન ચોરીના સવાલ પર મોહન ભાગવતનું મૌન

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે અયોધ્યાના ઐતિહાસિક રામ મંદિરમાં થયેલી કથિત દાન ચોરી (ચંદા કૌભાંડ) પર સીધી પ્રતિક્રિયા આપવાનું ટાળ્યું છે. નાગપુરમાં જ્યારે પત્રકારોએ તેમને સવાલ કર્યો કે, ‘શું કેટલાક લોકો ભગવાન રામમાં શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે?’, ત્યારે મોહન ભાગવત કોઈ પણ લાંબી ચર્ચા વિના માત્ર ‘રામ-રામ’ કહીને આગળ નીકળી ગયા હતા. મોહન ભાગવતની આ ટૂંકી પ્રતિક્રિયા એવા સમયે આવી છે જ્યારે તેના એક જ દિવસ પહેલા RSS ના સરકાર્યવાહ દત્તાત્રેય હોસબાલેએ આ ચંદા કૌભાંડને રામ ભક્તો અને સમગ્ર સમાજની આસ્થા પર ઊંડો આઘાત ગણાવ્યો હતો અને દોષિતો સામે કડક સજાની માંગ કરી હતી.
દત્તાત્રેય હોસબાલેએ વ્યક્ત કરી આકરી નારાજગી
RSS ના વરિષ્ઠ નેતા દત્તાત્રેય હોસબાલેએ દાવો કર્યો હતો કે હિન્દુ વિરોધી અને રાષ્ટ્રવિરોધી શક્તિઓ આ કમનસીબ ઘટનાનો ફાયદો ઉઠાવીને હિન્દુ ધર્મને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે સમગ્ર હિન્દુ સમાજને આ મુશ્કેલ સમયમાં ધૈર્ય અને સંયમ જાળવી રાખવા અપીલ કરી છે જેથી આવી તમામ નકારાત્મક વિરોધી સાજિશોને નિષ્ફળ બનાવી શકાય. હોસબાલેએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, “અયોધ્યા સ્થિત શ્રીરામ લલા મંદિરમાં રાખવામાં આવેલા દાનપાત્રોમાંથી ચોરીની આ ઘટના અત્યંત નિંદનીય છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે સંઘ અને હિન્દુ સમાજની મંદિર ટ્રસ્ટ (ન્યાસ) પાસે અપેક્ષા છે કે તેઓ આને એક અસાધારણ મામલો ગણીને મંદિરના સંચાલન અને વ્યવસ્થાપનમાં રહેલી તમામ ખામીઓને તાત્કાલિક અસરથી દૂર કરવા માટે અસરકારક પગલાં ભરે.
RSS ના પડદા પાછળના કંટ્રોલ અંગે મોહન ભાગવતની સ્પષ્ટતા
નાગપુરમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મોહન ભાગવતે RSS ના સંગઠન માળખા અને તેના ઉદ્દેશ્યો વિશે વિગતવાર વાત કરી હતી. તેઓ યુટ્યુબ વીડિયો ‘ડૉ. હેડગેવાર: આધુનિક યુગના શાલિવાહન’ ના જાહેર પ્રસારણ નિમિત્તે આયોજિત સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. Friday ના રોજ યોજાયેલા આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાગવતે સંઘના શતાબ્દી મહોત્સવના ભાગરૂપે RSS ના પ્રચારકોના જીવન પર આધારિત 100 વીડિયો પણ લોન્ચ કર્યા હતા.
આ દરમિયાન તેમણે એ ભ્રમણાને સખત શબ્દોમાં નકારી કાઢી હતી કે સંઘ પોતાના સ્વયંસેવકો સાથે જોડાયેલા તમામ સંગઠનોને પડદા પાછળથી અથવા કેન્દ્રીય સ્તરેથી નિયંત્રિત (Control) કરે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, “લોકો અવારનવાર એવું માની લે છે કે અનેક સંગઠનોમાં સંઘના સ્વયંસેવકો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહ્યા છે, તેથી RSS જ તે બધાને ઓપરેટ કરે છે. લોકો એવું વિચારે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા આ નથી.”