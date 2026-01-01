DRDOના સ્થાપના દિને રાજનાથ સિંહે ‘વૈજ્ઞાનિક શ્રેષ્ઠતા’ની પ્રશંસા કરી

નવી દિલ્હી: આજે સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO)નો 68મો સ્થાપના દિવસ છે. જે નિમિત્તે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે ગુરુવારે વૈજ્ઞાનિકો અને કર્મચારીઓને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા, વૈજ્ઞાનિક શ્રેષ્ઠતા અને રાષ્ટ્રીય ફરજની ઊંડી ભાવનાની પ્રશંસા પણ કરી.

DRDO ગુરુવારે તેનો 68મો સ્થાપના દિવસ ઉજવી રહ્યું છે. આ સંસ્થાની સ્થાપના 1958માં ભારતને મજબૂત બનાવવા અને દેશને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં, ખાસ કરીને સંરક્ષણમાં આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે કરવામાં આવી હતી.

સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું, “DRDO દિવસ પર, હું બધા DRDO વૈજ્ઞાનિકો, કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોને મારી હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા, વૈજ્ઞાનિક શ્રેષ્ઠતા અને રાષ્ટ્રીય ફરજની ભાવના ભારતની સંરક્ષણ તૈયારીઓને મજબૂત કરવા અને સંરક્ષણમાં આત્મનિર્ભર ભારતને આગળ વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.”

“સ્વદેશી, ભવિષ્ય માટે તૈયાર ટેકનોલોજી વિકસાવીને, DRDO આપણી વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા અને આપણા સશસ્ત્ર દળોના આત્મવિશ્વાસને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. હું સમગ્ર DRDO પરિવારને અર્થપૂર્ણ સફળતાઓ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે સતત સેવાનું વર્ષ ઈચ્છું છું,” સિંહે ઉમેર્યું.

DRDOની રચના 1958માં તત્કાલીન વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના વહીવટ હેઠળ, સંરક્ષણ વિજ્ઞાન સંગઠન સાથે ટેકનિકલ વિકાસ સ્થાપના અને ભારતીય ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીઓના ટેકનિકલ વિકાસ અને ઉત્પાદન નિયામકના વિલીનીકરણ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

1979માં, સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સેવા (DRDS)ની રચના ગ્રુપ ‘A’ અધિકારીઓ અને વૈજ્ઞાનિકોની સેવા તરીકે કરવામાં આવી હતી, જે સીધા સંરક્ષણ મંત્રાલયના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ કાર્યરત હતી.

52 પ્રયોગશાળાઓના વિશાળ નેટવર્ક સાથે, DRDO એરોનોટિક્સ, શસ્ત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ભૂમિ લડાઇ ઇજનેરી, જીવન વિજ્ઞાન, સામગ્રી, મિસાઇલો અને નૌકાદળ પ્રણાલીઓ સહિત વિવિધ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં સંરક્ષણ તકનીકોના વિકાસમાં રોકાયેલ છે.

આજે, તે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ભારતની સૌથી મોટી અને સૌથી વૈવિધ્યસભર સંશોધન સંસ્થા તરીકે ઉભી છે.

આ સંગઠનમાં DRDS સાથે જોડાયેલા લગભગ 5,000 વૈજ્ઞાનિકો છે, અને લગભગ 25,000 અન્ય ગૌણ વૈજ્ઞાનિક, તકનીકી અને સહાયક કર્મચારીઓ છે, જેઓ સાથે મળીને દેશની સંરક્ષણ ક્ષમતાઓ અને તકનીકી સ્વ-નિર્ભરતાને મજબૂત બનાવવામાં ફાળો આપે છે.

