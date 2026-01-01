‘નવા વર્ષે સમાજમાં શાંતિ અને ખુશી માટે પ્રાર્થના’: પીએમ મોદી

નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવા વર્ષ નિમિત્તે રાષ્ટ્રને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી, સમાજમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિની કામના કરી.
X પર એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ લખ્યું, “દરેકને 2026નું વર્ષ અદ્ભુત રહે! આવનારું વર્ષ સારા સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિ લાવે, તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા અને તમારા બધા કાર્યોમાં પરિપૂર્ણતા સાથે. આપણા સમાજમાં શાંતિ અને ખુશી માટે પ્રાર્થના.”
Wishing everyone a wonderful 2026!
May the year ahead bring good health and prosperity, with success in your efforts and fulfilment in all that you do. Praying for peace and happiness in our society.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2026
રાષ્ટ્રપતિ દ્વોપદી મુર્મુ અને પણ નવા વર્ષની સર્વે દેશવાસીઓને શુભકામના પાઠવી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું કે, “નવા વર્ષના ઉલ્લાસપૂર્ણ અવસર પર હું દેશ અને વિદેશમાં વસતા દરેક ભારતીયોને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું.”
नव वर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर, मैं देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। pic.twitter.com/GEj29ZxOxd
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2026
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી, “એંગ્લો નવા વર્ષ પર આપ સૌને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ. નવા વર્ષનો આ શુભ અવસર દિલ્હીના દરેક નાગરિકના જીવનમાં નવી આશા, સકારાત્મક ઉર્જા અને સતત પ્રગતિનો સંદેશ લાવે.”
તેમણે દેશવાસીઓના સુખ, સમૃદ્ધિ અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની કામના કરી અને કહ્યું, “આ નવું વર્ષ તમારા બધા માટે શુભ, આનંદદાયક અને સિદ્ધિઓથી ભરેલું રહે.”
आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
नववर्ष का यह शुभ अवसर दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन में नई आशा, सकारात्मक ऊर्जा और सतत प्रगति का संदेश लेकर आए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला समय आपके प्रयासों को सफल बनाए तथा आपका जीवन सुख, समृद्धि और उत्तम… pic.twitter.com/5DG9pmAcde
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 1, 2026
ભારતે ભવ્ય ઉજવણીઓ, કાઉન્ટડાઉન પાર્ટીઓ અને ઉત્સવના મેળાવડાઓ સાથે નવા વર્ષનું સ્વાગત કર્યું, કારણ કે દેશભરની રાજ્ય સરકારોએ ઉજવણીઓ સરળતાથી અને કોઈ ઘટના વિના પસાર થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરક્ષા પગલાં વધારી દીધા હતા.
દિલ્હી અને મુંબઈ સહિતના મુખ્ય મહાનગરોમાં, નવા વર્ષની શરૂઆત કરવા માટે ઇન્ડિયા ગેટ, કનોટ પ્લેસ અને મરીન ડ્રાઇવ જેવા પ્રતિષ્ઠિત સ્થળો પર મોટી સંખ્યામાં ભીડ ઉમટી પડી હતી, જેનાથી એક જીવંત અને ઉત્સવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
આ દરમિયાન, દેશભરના અધિકારીઓએ ટ્રાફિક સલાહ, રેસ્ટોરાં અને હોટલો માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરી હતી અને જાહેર સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડની અપેક્ષાએ વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કર્યા હતા.