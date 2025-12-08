રાજસ્થાન રોયલ્સમાં મોટા ભાગનો હિસ્સો વેચવાની તૈયારી

નવી દિલ્હીઃ રાજસ્થાન રોયલ્સના માલિક અને બ્રિટિશ-ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન મનોજ બડાલે એક મોટી ડીલ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. મનોજ બડાલેએ જાણીતી ક્રિકેટ ફ્રેન્ચાઇઝી રાજસ્થાન રોયલ્સમાં કન્ટ્રોલિંગ સ્ટેક વેચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. મનોજ બડાલે લંડનસ્થિત ઇમર્જિંગ મિડિયા વેન્ચર્સના હેડ છે અને તેમના પાસે રાજસ્થાન રોયલ્સમાં 65 ટકા હિસ્સો છે. બાકીની હિસ્સેદારી થોડા માઇનોરિટી ઇન્વેસ્ટર્સ પાસે છે, જેમાં અમેરિકન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ રેડબર્ડ કેપિટલ પાર્ટનર્સ (લગભગ 15 ટકા હિસ્સો) અને ફોક્સ કોર્પોરેશનના લૈકલન મર્ડોક જેવા ઇન્વેસ્ટર્સનો સમાવેશ થાય છે.
મોટી ડીલની તૈયારી
રાજસ્થાન રોયલ્સમાં મેજોરિટી સ્ટેક ખરીદવા અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને આ પ્રક્રિયા હજુ શરૂઆતના તબક્કામાં છે. લક્ષ્ય ટીમની વેલ્યુ વધારવાનું છે. ખરીદદારની પસંદ, લીડ ઇન્વેસ્ટર, મનોજ બડાલે અને માઇનોરિટી શેરહોલ્ડર્સની સ્ટ્રેટેજી પર આધારિત રીતે શક્ય છે કે આખી ફ્રેન્ચાઇઝી એટલે કે 100 ટકા સ્ટેક વેચી દેવામાં આવે — જો બધા પક્ષો તેમાં સહમત હોય. જોકે અત્યાર સુધી ડીલનું કોઈ નિશ્ચિત બંધારણ નક્કી થયું નથી, અને બધા વિકલ્પો ખુલ્લા છે. બડાલે ઇચ્છે તો કન્ટ્રોલ છોડે, પણ ટીમમાં થોડો હિસ્સો રાખીને સંપૂર્ણ રીતે બહાર ન નીકળવાનો વિકલ્પ પણ તેમના પાસે છે, એમ સૂત્રએ કહ્યું હતું.
1 બિલિયન ડોલરથી વધુનું વેલ્યુએશન
ખરીદદારો અને ઇન્વેસ્ટર્સ સાથે પ્રાથમિક ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. ટીમનું ટાર્ગેટ વેલ્યુએશન એક બિલિયન ડોલરથી વધુ રાખવામાં આવ્યું છે. જોકે આખરી ડીલ કેટલી હશે અને તેનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે તે આગળની ચર્ચા પર નિર્ભર છે. ત્રીજા સૂત્રએ પણ કહ્યું કે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સ, મોટા કોર્પોરેટ્સ અને ફેમિલી ઓફિસ — ત્રણેય રાજસ્થાન રોયલ્સમાં રસ દર્શાવી રહ્યા છે. જરૂર પડે તો અનેક ઇન્વેસ્ટર્સ મળીને કોન્સોર્ટિયમ પણ બનાવી શકે છે.