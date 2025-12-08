શું તમને પણ ટ્રાવેલ એન્ઝાયટી થાય છે? જુઓ કરણ જોહરની આ પોસ્ટ

ઘણી વાર મુસાફરી બહુ તણાવભરી થઈ જતી હોય છે.એમાંય હમણાં ફ્લાઇટની જે સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે ત્યારે તો તણાવ વધારે લાગે. કરણ જોહરે તેના મુસાફરીના સંઘર્ષો અને તે તેના પર વ્યક્તિગત રીતે કેવી અસર કરે છે તે વિશે ખુલીને વાત કરી.
કરણ જોહરે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પોતાની મુસાફરીની ચિંતા વિશે એક રમુજી પોસ્ટ શેર કરી છે. કરણની પોસ્ટ પર બોલિવૂડના ઘણા સેલિબ્રિટીઝે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વિમાનનો ફોટો શેર કર્યો છે અને પોતાની મુસાફરીની ચિંતા વિશે એક લાંબી નોંધ લખી છે. તેણે તેને “શેમ્પેનની સમસ્યા” ગણાવી, જેનો અર્થ ધનિકોની સમસ્યા છે, પરંતુ કહ્યું કે ઘણા લોકો તેમાં પોતાને જોઈ શકે છે.
પોતાની આદતો વિશે વાત કરતા કરણે લખ્યું કે તેને આ બધી વિચિત્ર આદતો છે – જેમ કે સ્ટાફ આવે તે પહેલાં જ એરપોર્ટ પર સૌથી પહેલા પહોંચવું. તે લાઉન્જમાં 50 વખત પોતાનો પાસપોર્ટ અને બોર્ડિંગ પાસ પણ ચેક કરે છે. તે પ્લેનમાં ચઢતાની સાથે જ પાઇલટ પાસેથી ફ્લાઇટનો સમય અને હવામાન અપડેટ્સની પણ રાહ જુએ છે.
ફ્લાઇટ દરમિયાન કરણને કેવું લાગે છે?
કરણે આગળ લખ્યું કે જો પાઇલટ કહે, “રસ્તામાં થોડો બમ્પ આવશે,” તો તે આખી મુસાફરી તણાવમાં વિતાવે છે. ટૂંકી જર્ની હોય તો તે દર 10 મિનિટે નકશો તપાસે છે, અને લાંબી ફ્લાઇટમાં, તે ઊંઘવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ઊંઘની ગોળીઓ લે છે.
કરણનું ક્રૂ સાથે વર્તન
કરણે આગળ લખ્યું કે તે કેબિન ક્રૂ સાથે ખૂબ જ સારો વ્યવહાર કરે છે, હસતાં હસતાં વારંવાર તેમનો આભાર માને છે જેથી તેઓ તેને કટોકટીમાં બચાવી શકે. તે લેન્ડિંગના એક કલાક પહેલા સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ જાય છે, અને પ્લેન અટકતાની સાથે જ તે સૌથી પહેલા બહાર નીકળવા માટે દોડે છે.
સેલિબ્રિટી પ્રતિક્રિયાઓ
કરણની આ પોસ્ટ કિયારા અડવાણી અને વરુણ ધવનને ગમી છે. ભાવના પાંડેએ લખ્યું, “હું સંપૂર્ણપણે સંમત છું”, મનીષા કોઈરાલાએ લખ્યું, “આ ખૂબ જ સુંદર છે”, સોફી ચૌધરીએ લખ્યું, “ઉછાળાને સમુદ્રના મોજા તરીકે વિચારો”, ઋતિક રોશને લખ્યું, “હું કેબલ વિના ઊંચી ઇમારતો પર ઉડી શકું છું, પરંતુ તોફાન મને ડરાવે છે. તમે એકલા નથી.”, શિલ્પા શેટ્ટીએ કરણને યોગ કરવાની અને શ્વાસ લેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપી.