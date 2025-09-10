રાહુલ ગાંધીનો કાફલો અટકાવાયો, ભાજપના કાર્યકરોએ સૂત્રો પોકાર્યા

રાયબરેલીઃ કોંગ્રેસ સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને બુધવારે પોતાના જ સંસદીય ક્ષેત્રમાં ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભાજપ કાર્યકરોએ તેમનો કાફલો અટકાવી જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો અને રાહુલ ગાંધી વાપસ જાઓનાં સૂત્રો પોકાર્યાં હતાં. આ વિરોધનું કારણ PM મોદીની માતા સામે કથિત અપશબ્દો છે, જેને લઈને કાર્યકરો અને નેતાઓમાં ગુસ્સો જોવા મળ્યો હતો.

Patna: Leader of the Opposition in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi during the ‘Voter Adhikar Yatra’, in Patna on Monday, September 1, 2025. (Photo: IANS)ભાજપ કાર્યકરો સાથે રાજ્ય સરકારના મંત્રી દિનેશ પ્રતાપસિંહ પણ રસ્તા પર ઊતરી આવ્યા. સમર્થકો સાથે ધરણાં પર બેસીને તેમણે રાહુલ ગાંધીનો રસ્તો રોકી દીધો. આ હોબાળાની વચ્ચે રાહુલનો કાફલો લગભગ એક કિલોમીટર પહેલાં જ અટકી ગયો. પોલીસ જ્યારે મંત્રી દિનેશ સિંહને હટાવવા પહોંચી ત્યારે કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ધક્કામુક્કી પણ થઈ હતી. જોકે થોડા સમય પછી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી ગઈ હતી.


દિનેશ પ્રતાપ સિંહે કહ્યું હતું  કે રાહુલ ગાંધીએ PM મોદીની માતાને ગાળો આપી છે. તેમCs જાહેરમાં માફી માગવી જોઈએ અને આવા કાર્યકરોને પાર્ટીમાંથી બહાર કરવા જોઈએ. એ જ સમયે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે દેશભરમાં ‘વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ’નું સૂત્ર સાચું સાબિત થઈ રહ્યું છે. અમે તેને વારંવાર અને વધુ નાટકીય રીતે સાબિત કરીશું. રાહુલ ગાંધીના આ પ્રવાસની શરૂઆત જ વિરોધ અને વિવાદથી થઈ, જે દર્શાવે છે કે રાયબરેલીનું રાજકારણ આ વખતે વધુ ગરમ રહેવાનું છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR