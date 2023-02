ફ્લાઈટમાં વિન્ડો સીટને લઈને બે પરિવારો વચ્ચે બબાલ, વીડિયો થયો વાયરલ

સોશિયલ મીડિયા પર ફ્લાઇટના ઘણા વીડિયો આ દિવસોમાં કેટલાક ખરાબ કારણોસર પણ વાયરલ થયા છે. આ ચોંકાવનારા વીડિયોમાં એક યા બીજા કારણોસર મુસાફરો એકબીજા સાથે ઝઘડતા કેદ થયા છે. બ્રાઝિલમાં GOL એરલાઈન્સની ફ્લાઈટનો એક નવો વીડિયો આ દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે. જેમાં કેટલાક મુસાફરો એકબીજા સાથે લડતા જોવા મળે છે.

Massive brawl breaks out on airline flight to Brazil… over a window seat. pic.twitter.com/zTMZPYzzDy

— Mike Sington (@MikeSington) February 3, 2023