PSLV-C62 મિશન લોન્ચ: ISROએ 16 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા

શ્રીહરિકોટાઃ ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંસ્થા (ISRO) એ અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં એક વધુ મહત્વપૂર્ણ મીલનો પથ્થર સ્થાપિત કર્યો છે. ઇસરોએ આજે 260 ટન વજનના PSLV-C62 રોકેટ દ્વારા અન્વેષા ઉપગ્રહ સહિત કુલ 15 અન્ય સેટેલાઇટ્સનું સફળ પ્રક્ષેપણ કર્યું છે.

આ વર્ષના પ્રથમ મિશન અંતર્ગત પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ સાથે 15 અન્ય સહ-ઉપગ્રહોને પણ કક્ષામાં સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઇસ્રોની વ્યાવસાયિક શાખા ન્યુ સ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (NSIL) માટે હાથ ધરાયેલા આ મિશનમાં 15 દેશી તથા વિદેશી ઉપગ્રહોને કક્ષામાં મૂકવામાં આવી રહ્યા છે.ભારતીય અંતરિક્ષ સંશોધન સંસ્થા એટલે કે ISROએ આજે અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં એક વધુ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ISROએ PSLV-C62 મિશન હેઠળ દેશનો સેટેલાઇટ EOS-N1 ‘અન્વેષા’ અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક મોકલ્યો છે. આ સેટેલાઇટની મદદથી સીમા દેખરેખ, છુપાયેલાં લક્ષ્યોની ઓળખ અને પર્યાવરણ મોનિટરિંગમાં ક્રાંતિકારી બદલાવ આવવાની શક્યતા છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ISROનું વર્ષ 2026નું પહેલું સેટેલાઇટ લોન્ચ આજે સવારે લગભગ 10.17 વાગ્યે  શ્રીહરિકોટા સ્થિત સ્પેસ પોર્ટ પરથી કરવામાં આવ્યું.

15 અન્ય પેલોડ પણ અંતરિક્ષમાં સ્થાપિત થશે

ISROએ પોતાના 2026ના પ્રક્ષેપણ કેલેન્ડરની શરૂઆત સોમવારે PSLV-C62 મિશન સાથે કરી છે. આ મિશન હેઠળ પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ EOS-N1** સાથે સાથે 15 અન્ય પેલોડ પણ અંતરિક્ષમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.

ISROની વ્યાવસાયિક શાખા ન્યુ સ્પેસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NSIL)  દ્વારા સંચાલિત આ મિશનમાં સામેલ 14 સહયાત્રી ઉપગ્રહો દેશી તથા વિદેશી ગ્રાહકોના છે. આ તમામ ઉપગ્રહો સવારે 10:17 વાગ્યે શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન અંતરિક્ષ કેન્દ્રના પ્રથમ પ્રક્ષેપણ સ્થળ પરથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા.

EOS-N1ની વિશેષતાઓ

મુખ્ય પેલોડ DRDOનું EOS-N1 (અન્વેષા) એક હાઇપરસ્પેક્ટ્રલ અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ છે, જે સીમા દેખરેખ, છુપાયેલાં લક્ષ્યોની ઓળખ અને પર્યાવરણ મોનિટરિંગમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. વર્ષ 2025ની નિષ્ફળતા બાદ PSLV માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ કમબેક માનવામાં આવે છે.

ISRO આજે EOS-N1 ઉપરાંત 15 અન્ય પેલોડ પણ અંતરિક્ષમાં સ્થાપિત કરી રહ્યું છે.

લોન્ચ માટે તમામ પરિમાણો અનુકૂળ

PSLV-C62 / EOS-N1 લોન્ચ માટે ઓટોમેટિક સિક્વન્સ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે તમામ પરિમાણો લોન્ચ માટે અનુકૂળ હતા. ત્યાર બાદ એક વખત અંતિમ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને પછી 10. 18 વાગ્યે સફળ લિફ્ટ-ઓફ કરવામાં આવ્યો.

