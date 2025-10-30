રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે ચીન પરનો ટેરિફ 10 ટકા ઘટાડ્યો

વોશિંગ્ટનઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે ચીન પર લાગુ કરેલા ટેરિફમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે. હવે દર 57 ટકા પરથી ઘટીને 47 ટકા રહ્યો છે. ટ્રંપે જણાવ્યું છે કે બંને દેશો વેપાર અને રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ જેવા મુદ્દાઓ પર કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ્સ પર સહમતી સધાઈ છે. ટ્રંપ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે દક્ષિણ કોરિયામાં બેઠક થઈ હતી.
અમેરિકાએ ચીન પર ફેન્ટેનાઇલ સંબંધિત ટેરિફને 20 ટકા પરથી ઘટાડીને 10 ટકા કરી દીધો છે. ફેન્ટેનાઇલ એક ખતરનાક અને અત્યંત લત લગાડનાર ડ્રગ છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે આ ડ્રગનો મોટો હિસ્સો ચીનમાં ઉત્પાદિત થાય છે અને ત્યાંથી સપ્લાય થાય છે.
ટ્રંપે જણાવ્યું છે કે ચીન સાથે રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સનો મુદ્દો પણ ઉકેલાઈ ગયો છે. અમેરિકાએ ચીન સાથે એક વર્ષની વેપાર સંધિ કરી છે. હવે રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ પર કોઈ અવરોધ નથી. આ પહેલાં ચીને પહેલી નવેમ્બરથી રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સના નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યાર બાદ અમેરિકાએ આ જ તારીખથી ચીન પર 100 ટકા વધારાના ટેરિફ અને અન્ય વેપારી પ્રતિબંધો લગાવવાની ધમકી આપી હતી.
જિનપિંગ ટફ નેગોશિયેટર
ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયાના બુસાનમાં શી જિનપિંગ સાથે થયેલી મુલાકાતને ‘અદ્ભુત’ ગણાવી હતી. તેમણે જિનપિંગને મહાન નેતા અને ‘કઠોર વાટાઘાટકાર’ (ટફ નેગોશિયેટર) ગણાવ્યા હતા. આ ચર્ચા દરમિયાન ઘણા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા અને બંને પક્ષોએ વેપાર અને સહકાર પર અનેક મહત્વપૂર્ણ કરારો કર્યા. ચીન સાથેના સંબંધો અંગે ટ્રંપે કહ્યું કે મને લાગે છે લાંબા સમય સુધી અમારા વચ્ચે ઉત્તમ સંબંધો રહેશે.