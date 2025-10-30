યુવરાજ સિંહ આ IPL ટીમના બની શકે છે મુખ્ય કોચ

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી યુવરાજ સિંહ કોચિંગની દુનિયામાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. અહેવાલ છે કે IPL ફ્રેન્ચાઇઝ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) ટીમના નવા મુખ્ય કોચ બનવા માટે તેમની સાથે વાતચીત કરી રહી છે. ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કોચ જસ્ટિન લેંગર હાલમાં ટીમનું કોચિંગ કરી રહ્યા છે. જોકે, અહેવાલો સૂચવે છે કે ટીમના માલિક સંજીવ ગોએન્કા હવે ટીમની જવાબદારી એક ભારતીયને સોંપવા માંગે છે.
યુવરાજ સિંહ અને LSG વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે
મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે યુવરાજ સિંહ અને LSG વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે. જો આ સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, તો તે IPL ઇતિહાસમાં એક મોટો કોચિંગ પગલું હશે. જોકે યુવરાજે કોઈપણ વ્યાવસાયિક ટીમ સાથે મુખ્ય કોચ તરીકે કામ કર્યું નથી, તેમણે અબુ ધાબી T10 લીગમાં માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપી છે. વધુમાં, તે લાંબા સમયથી યુવા ખેલાડીઓને તાલીમ આપી રહ્યો છે, જેમાં શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. તે હવે પ્રિયાંશ આર્ય અને પ્રભસિમરન સિંહ જેવા યુવાનો સાથે પણ કામ કરી રહ્યો છે.
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે યુવરાજ સિંહનું નામ IPL ટીમ સાથે જોડાયું હોય. ગયા સિઝનમાં, એવા અહેવાલો હતા કે જો ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) આશિષ નેહરાથી અલગ થઈ જાય, તો યુવરાજને તેના સ્થાને લાવવામાં આવી શકે છે. તેવી જ રીતે, દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) એ પણ રિકી પોન્ટિંગના સ્થાને યુવરાજને સામેલ કરવાની ચર્ચા કરી હતી, પરંતુ અંતે, હેમાંગ બદાનીને કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
LSG, જે 2022 માં IPL માં પ્રવેશ્યું હતું, તેણે તેની પ્રથમ બે સિઝનમાં પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું પરંતુ ત્યારબાદ બે વાર સાતમા સ્થાને રહ્યું. આના કારણે મેનેજમેન્ટમાં ઘણા ફેરફારો થયા છે.