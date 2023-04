પ્રકાશ સિંહ બાદલ પંચ તત્વોમાં વિલીન થયા

પાંચ વખત પંજાબના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા શિરોમણી અકાલી દળ (SAD)ના સંરક્ષક પ્રકાશ સિંહ બાદલનું મંગળવારે રાત્રે આઠ વાગ્યે 95 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. તેમના પૈતૃક ગામ બાદલમાં ટૂંક સમયમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. તેમના અંતિમ દર્શન માટે ભીડ જામી છે. પ્રકાશ સિંહ બાદલને તેમના પુત્ર સુખબીર બાદલે દિપ પ્રગટાવી હતી. પ્રકાશ સિંહ બાદલ પંચતત્વમાં ભળી ગયા છે. પ્રકાશ સિંહ બાદલની અંતિમ વિધિ શરૂ થઈ ગઈ છે. પોલીસની વિશેષ ટુકડીએ બાદલને અંતિમ સલામી આપી હતી.

પિતાના મૃતદેહને ગળે લગાવીને સુખબીર રડી પડ્યો

અંતિમ સંસ્કાર પહેલા સુખબીર બાદલ અને તેમની બહેન તેમના પિતાના મૃતદેહને ગળે લગાવીને લાંબા સમય સુધી રડ્યા હતા.



સીએમ માન અને રાજ્યપાલ પણ પહોંચ્યા

પંજાબના સીએમ ભગવંત માન અને રાજ્યપાલ બનવારીલાલ પુરોહિત પણ અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલ થયા હતા.

નડ્ડાએ કહ્યું- અમે બાદલ પાસેથી ઘણું શીખ્યા

પ્રકાશ સિંહ બાદલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે તે ખૂબ જ દુઃખદ છે કે પ્રકાશ સિંહ બાદલ હવે અમારી વચ્ચે નથી. તેઓ નેતા ન હતા, રાજકારણી હતા. તેમણે સમાજમાં શાંતિ અને ભાઈચારો સ્થાપિત કરવા માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું. અમે તેની પાસેથી ઘણું શીખ્યા.

#WATCH | “It is very saddening that Parkash Singh Badal is not among us anymore. He was not a politician, he was a statesman. He contributed his life towards establishing peace and brotherhood in the society. We learned a lot from him…,” says BJP President JP Nadda at Lambi in… pic.twitter.com/wrFGLYyQiT

— ANI (@ANI) April 27, 2023