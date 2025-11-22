કર્ણાટકમાં નવાજૂની થવાના એંધાણ, સિદ્ધારમૈયા ખડગેને મળ્યા

નેતૃત્વ પરિવર્તનને લઈને કર્ણાટક કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલી રાજકીય ઉથલપાથલ ફરી એકવાર વેગ પકડી રહી છે. શનિવારે સાંજે, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ બેંગલુરુમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને મળ્યા. ત્યારબાદ, મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ જણાવ્યું કે બેઠકમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણી જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને હવે તેઓ હાઇકમાન્ડ જે કહેશે તેનું પાલન કરશે.

અહેવાલો અનુસાર, ખડગેએ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાને દિલ્હી બોલાવ્યા છે. આ બેઠકમાં કર્ણાટકની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે સિદ્ધારમૈયા નવેમ્બરના અંત સુધીમાં દિલ્હીની યાત્રા કરી શકે છે.

કર્ણાટકના મુખ્ય તબીબી અધિકારી સૂત્રો કહે છે કે ગુપ્તચર અહેવાલોએ પણ પાર્ટી નેતૃત્વને ચેતવણી આપી છે કે રાજ્યમાં ચાલી રહેલી રાજકીય મડાગાંઠ સરકારની છબીને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે અને ઝડપી નિર્ણય જરૂરી છે. અહેવાલો અનુસાર, સિદ્ધારમૈયા ખડગેને મળ્યા અને શાસન પર રાજકીય ઉથલપાથલની અસર વિશે વિગતવાર માહિતી આપી. સિદ્ધારમૈયાએ પાર્ટી પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે જ્યારે પણ બોલાવવામાં આવશે ત્યારે તેઓ દિલ્હી આવશે.

ખડગે સાથેની મુલાકાત બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા, મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું, “અમે પાર્ટી સંગઠન, સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ અને જિલ્લા/તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ પર ચર્ચા કરી. મંત્રીમંડળ પર કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. નેતૃત્વમાં ફેરફાર ફક્ત અટકળો છે, જે મીડિયા દ્વારા ઘડવામાં આવી છે.”

