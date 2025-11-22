G-20 સમિટ 2025: PM મોદીની મેલોની સાથે મસ્તી મજાક

G-20 સમિટમાં હાજરી આપવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકા પહોંચેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે તેમના ઇટાલિયન સમકક્ષ જ્યોર્જિયા મેલોનીને મળ્યા. જોહાનિસબર્ગમાં સમિટના ઉદ્ઘાટન સત્ર પહેલાં બંને નેતાઓએ હાથ મિલાવ્યા અને ઉષ્માભર્યા અભિવાદન કર્યા.

ઇન્ટરનેટ પર ફરતા વીડિયોમાં મોદી અને મેલોની મજાક કરતા દેખાય છે. બંને નેતાઓ છેલ્લે જૂનમાં કેનેડામાં G-7 સમિટ દરમિયાન મળ્યા હતા. સમિટની બાજુમાં, પીએમ મોદીએ વિવિધ મુદ્દાઓ પર ઘણા વૈશ્વિક નેતાઓ સાથે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી અને કહ્યું કે તેઓએ વૈશ્વિક પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રત્યેની તેમની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી.


પીએમ મોદીએ તેમના બ્રિટિશ સમકક્ષ કીર સ્ટારમર, મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમ, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ લી જે-મ્યુંગ, બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુલા દા સિલ્વા અને યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ સાથે મુલાકાત કરી.

લુલા સાથે મુલાકાત બાદ, મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને બ્રાઝિલ તેમના લોકોના હિત માટે વ્યાપારિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. બેઠક દરમિયાન બંને નેતાઓ ઉષ્માભર્યા હતા, અને તેમણે એકબીજાને ગળે લગાવ્યા હતા. સ્ટાર્મર સાથેની મુલાકાતને અદ્ભુત ગણાવતા, મોદીએ કહ્યું કે આ વર્ષ ભારત-યુકે ભાગીદારીમાં નવી ઉર્જા લાવ્યું છે અને અમે તેને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગળ વધારવાનું ચાલુ રાખીશું.

