તુર્કીમાં ‘ઓપરેશન દોસ્ત’માં સામેલ ટીમ સાથે પીએમ મોદીએ કરી ચર્ચા

PM નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે તુર્કીમાં ‘ઓપરેશન દોસ્ત’માં સામેલ NDRF અને અન્ય સંસ્થાઓના બચાવ વ્યાવસાયિકો સાથે વાતચીત કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણી સંસ્કૃતિએ આપણને ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ’ શીખવ્યું છે. આપણે આખી દુનિયાને એક પરિવાર માનીએ છીએ. જ્યારે પરિવારનો કોઈ સભ્ય મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે તેની મદદ કરવી ભારતની ફરજ છે.

#WATCH | Wherever we reach with our Tiranga, there is an assurance, since the Indian teams have arrived, the situation will get better. We saw it in Ukraine and Afghanistan also. Tiranga became a shield for people of many countries in Ukraine: PM Modi pic.twitter.com/n9XovBxIZe

— ANI (@ANI) February 20, 2023