મુન્દ્રા પોર્ટ પર 3000 કિલો હેરોઈન ઝડપાયાના કેસમાં NIAએ ચાર્જશીટ દાખલ કરી

NIA એ સોમવારે ગુજરાતના મુંદ્રા બંદર પર આશરે 3000 કિલો હેરોઈન જપ્ત કરવાના કેસમાં બીજી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી. NIAએ કહ્યું કે આ કન્સાઈનમેન્ટ અફઘાનિસ્તાનથી ઈરાનના બંદર અબ્બાસ થઈને મોકલવામાં આવ્યું હતું. NIAએ કહ્યું કે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે અફઘાનિસ્તાનથી હેરોઈનના ગેરકાયદેસર કન્સાઈનમેન્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માર્ગો દ્વારા ભારતમાં લાવવાનું સંગઠિત ગુનાહિત કાવતરું છે. તપાસ મુજબ, હેરોઈનના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના ઓપરેટિવ્સને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે પૂરી પાડવામાં આવી હતી.

NIA today filed 2nd supplementary charge sheet in case pertaining to seizure of 2988.210 Kgs of Heroin at Mundra Port, Gujarat. The said consignment was sent from Afghanistan via Bandar Abbas, Iran: NIA pic.twitter.com/V1N1u2cQ07

NIAએ ચાર્જશીટમાં શું કહ્યું?

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે વ્હાઈટ ક્લબ (અગાઉ પ્લેબોય તરીકે ઓળખાતી), જઝબા અને આરએસવીપી સહિત દિલ્હીમાં લોકપ્રિય નાઈટ ક્લબના માલિક હરપ્રીત સિંહ ઉર્ફે કબીર તલવાર, જેની ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તે ભારતમાં અફઘાન હેરોઈનની દાણચોરીમાં સામેલ હતો. દુબઈ દાણચોરી માટે વ્યાપારી વેપાર માર્ગનો દુરુપયોગ કરશે. એજન્સીએ કહ્યું છે કે તે પોતાની કંપનીઓનો ઉપયોગ દાણચોરી માટે કરી રહ્યો હતો.

It was found that there is an organized criminal conspiracy to smuggle illegal consignments of heroin through international trade routes to India from Afghanistan. As per probe, funds generated through the sale of heroin were provided to operatives of Lashkar-e-Taiba (LeT): NIA

