રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે જો બાઈડન અચાનક પહોંચ્યા કિવ

યુએસ પ્રમુખ જો બાઈડન સોમવારે યુક્રેનની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તેણે યુક્રેનની રાજધાની કિવની અચાનક મુલાકાત લઈને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. બાઈડન કિવમાં યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સકીને મળ્યા હતા. અહેવાલ મુજબ જો બાઈડને કિવની મુલાકાત દરમિયાન યુક્રેનને $500 મિલિયનની વધારાની લશ્કરી સહાયની જાહેરાત કરી છે.

https://twitter.com/ANI/status/1627638069288640513

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધને એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. 24 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ, રશિયાએ યુક્રેન પર આક્રમણ કર્યું, ત્યારબાદ બંને વચ્ચે યુદ્ધ હજુ પણ ચાલુ છે.

જો બાઈડનની યુક્રેનની મુલાકાત

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન પ્રથમ વખત કિવની મુલાકાતે આવ્યા છે. બાઈડનના આ પ્રવાસે સમગ્ર વિશ્વમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. અગાઉ, યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી 21 ડિસેમ્બરે વોશિંગ્ટન ડીસીની તેમની ઐતિહાસિક મુલાકાત દરમિયાન બાઈડન ને મળ્યા હતા, જે ફેબ્રુઆરી 2022 પછી રાષ્ટ્રપતિની પ્રથમ વિદેશ યાત્રા હતી.

#WATCH | "One year later Kyiv stands, Ukraine stands, and Democracy stands. America and the world stand with you," says US President Joe Biden during a joint address with President Zelensky

યુક્રેનને $500 મિલિયન લશ્કરી સહાય

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડનની યુક્રેનની મુલાકાત ઘણી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. અમેરિકા યુક્રેનને આધુનિક હથિયારો, મિસાઈલ અને સાધનો દ્વારા સતત સૈન્ય મદદ કરી રહ્યું છે. જો બાઈડને અનેક અવસરો પર જાહેરાત કરી છે કે તેઓ દરેક કિંમતે યુક્રેનની સાથે ઉભા રહેશે. હાલમાં બાઈડનની કિવ મુલાકાતને કારણે યુક્રેનનો આત્મવિશ્વાસ વધુ વધ્યો છે. 500 મિલિયન ડોલરની વધારાની સૈન્ય સહાયની જાહેરાત બાદ યુક્રેનને રશિયા સામેની લડાઈમાં વધુ મદદ મળશે.

One year later Kyiv stands, Ukraine stands, and Democracy stands. America and the world stand with you. Kyiv has captured a part of my heart: US President Joe Biden in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/LHlWjXLjF4

— ANI (@ANI) February 20, 2023