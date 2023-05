PM મોદી જાપાનથી પપુઆ ન્યુ ગિની માટે રવાના થયા

જાપાનમાં G-7 કોન્ફરન્સમાં ભાગ લીધા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હવે જાપાન રવાના થયા છે. હાલમાં પીએમ મોદી જાપાન છોડીને હિંદ પ્રશાંત મહાસાગરના નાના દેશ પાપુઆ ન્યુ ગિની જઈ રહ્યા છે. વડા પ્રધાનની આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે પાપુઆ ન્યુ ગિની હિંદ પ્રશાંત મહાસાગરમાં સ્થિત એક ટાપુ દેશ છે અને તેના સ્થાનને કારણે તે હિંદ પ્રશાંત મહાસાગરની સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

#WATCH | PM Narendra Modi departs for Papua New Guinea after attending the G7 Summit in Hiroshima, Japan

PM Modi will be received by the PM of Papua New Guinea upon his arrival at Port Moresby, where he will be accorded a full ceremonial reception.

May 21, 2023