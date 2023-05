વિપક્ષી એકતા : નીતિશ કુમાર ફરી કેજરીવાલને મળ્યા

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર વિપક્ષી એકતા અંગે સતત વિપક્ષના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા છે. આ એપિસોડમાં નીતિશ કુમારે દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમની સાથે બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવ પણ હાજર છે. મળતી માહિતી મુજબ નીતીશ કુમાર શેડ્યૂલ મુજબ સવારે લગભગ 11.30 વાગે સેવિલ લાઈન્સ સ્થિત કેજરીવાલના ઘરે પહોંચ્યા હતા. બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવ, જેડીયુના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લલન સિંહ અને આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝા પણ તેમની સાથે પહોંચ્યા હતા.



બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે આજે બિહારના મુખ્યમંત્રી નિતીશ કુમાર સાથેની મુલાકાતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે કેન્દ્ર દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશની તરફેણમાં નકારીને વટહુકમ લાવવાના મુદ્દે તેઓ દિલ્હીની જનતાની સાથે છે. દિલ્હીના. છે. જો કેન્દ્ર આ વટહુકમને બિલના રૂપમાં લાવે તો તમામ બિન-ભાજપ પક્ષો સાથે આવે તો તેને રાજ્યસભામાં પરાસ્ત કરી શકાય છે. જો આમ થશે તો 2024માં ભાજપ સરકારને બહાર ફેંકી દેવામાં આવશે તેવો સંદેશ આપી શકે છે.

Today, in a meeting with Nitish Ji, he said that he stands with the people of Delhi, on the issue of the Centre bringing an ordinance negating SC order in favour of Delhi. In case the Centre brings this ordinance as a bill, if all non-BJP parties come together it can be defeated… pic.twitter.com/CSom6SNE6m

