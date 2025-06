હાથમાં તિરંગો લઈને PMએ ચિનાબ આર્ચ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

જમ્મુ-કાશ્મીર: પીએમ મોદીએ શુક્રવારે સવારે 11 વાગ્યે જમ્મુમાં ચિનાબ નદી પર બનેલા વિશ્વના સૌથી ઊંચા રેલવે આર્ચ બ્રિજનું તિરંગો લહેરાવીને ઉદ્ઘાટન કર્યું.

PM અહીં લગભગ એક કલાક રોકાયા. આ દરમિયાન તેઓ રેલવે અધિકારીઓ અને બ્રિજ બનાવી રહેલા કામદારોને મળ્યા.

Hon’ble Prime Minister @narendramodi interacts with the minds powering the Udhampur-Srinagar-Baramula Rail Link, applauding their role in reshaping connectivity and driving progress in Jammu & Kashmir. 🇮🇳#ChenabBridge pic.twitter.com/ZSmb466EDq

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 6, 2025