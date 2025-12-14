PM મોદીએ નીતિન નવીનને અભિનંદન પાઠવ્યા

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બિહારના મંત્રી નીતિન નવીનને રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત બાદ, જેપી નડ્ડાને આરોગ્ય મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે નવા અધ્યક્ષની શોધ શરૂ થઈ હતી. ભાજપ અને જેડીયુ તરફથી તેમને સતત અભિનંદન મળી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, સંરક્ષણમંત્રી રાજનાથ સિંહ, બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટર સહિત ઘણા નેતાઓએ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
श्री नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है, साथ ही जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे…
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયેલા નીતિન નવીનની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરી છે અને તેમને તેમની નવી જવાબદારી માટે શુભેચ્છા પાઠવી છે. પોતાના સંદેશમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે નીતિન નવીન એક સમર્પિત કાર્યકર તરીકે પોતાને અલગ પાડે છે અને સતત સમર્પણ સાથે પાર્ટી માટે કામ કરે છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે નીતિન નવીન એક યુવાન અને મહેનતુ નેતા છે જેમની પાસે સારો સંગઠનાત્મક અનુભવ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બિહારમાં ધારાસભ્ય અને મંત્રી તરીકે નીતિન નવીનનું કાર્ય અસરકારક રહ્યું છે, અને તેમણે લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે સંપૂર્ણ પ્રામાણિકતા અને ખંતથી કામ કર્યું છે. પીએમ મોદીના મતે, નીતિન નવીનનો વિશિષ્ટ ગુણ તેમનો નમ્ર સ્વભાવ અને સાદગીભર્યો સ્વભાવ છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે નીતિન નવીન એવા નેતા નથી જે ફક્ત હોદ્દા સુધી મર્યાદિત રહે છે, પરંતુ લોકો સાથે સીધા કામ કરવામાં માને છે. આ જ કારણે તેમણે સંગઠન અને સામાન્ય જનતા બંનેમાં સ્વીકૃતિ મેળવી છે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીને એવા નેતાઓની જરૂર છે જે સંગઠન અને જનતા વચ્ચે સેતુ તરીકે સેવા આપી શકે.