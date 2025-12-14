રાહુલ ગાંધીએ મત ચોરી રેલીમાં સરકાર પર પ્રહારો કર્યા

દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં મત ચોરી પર કોંગ્રેસની રેલીમાં, રાહુલ ગાંધીએ RSS અને મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે સત્ય અને શક્તિ વચ્ચે યુદ્ધ છે. ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે સત્ય સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. જોકે, RSS માને છે કે સત્ય નહીં, શક્તિ જ મહત્વપૂર્ણ છે. રાહુલે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં મોહન ભાગવત દ્વારા આપેલા નિવેદનનો ઉલ્લેખ કર્યો.

કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં, મોહન ભાગવતે કહ્યું હતું કે, “દુનિયા સત્યને નહીં, શક્તિને જુએ છે. જેની પાસે શક્તિ છે તેનું સન્માન થાય છે.” રાહુલે કહ્યું કે આ મોહન ભાગવતની વિચારધારા અને RSSની વિચારધારા છે. વિશ્વનો દરેક ધર્મ માને છે કે સત્ય સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. પરંતુ ભાગવત કહે છે કે સત્ય જરૂરી નથી; શક્તિ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આપણા ધર્મમાં કહેવાય છે કે, “સત્યમ શિવમ સુંદરમ”, જેનો અર્થ સત્ય સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દેશ સત્યનો છે. આ દેશના લોકો સત્યને સમજે છે અને તેના માટે લડે છે. પરંતુ સંઘ માટે, સત્તા મહત્વપૂર્ણ છે, સત્ય નહીં. પરંતુ હું તમને ખાતરી આપું છું કે અમે નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને આરએસએસની સરકારને સત્ય સાથે સત્તા પરથી દૂર કરીશું.

ચૂંટણી પંચ ભાજપ માટે કામ કરી રહ્યું છે

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ ભાજપ માટે કામ કરી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો નથી. તે અસત્ય સાથે છે. પીએમ મોદીએ ચૂંટણી કમિશનર માટે કાયદો બદલ્યો. તેમની પાસે સત્તા છે, તેઓ મત ચોરી કરે છે, અને તેઓ ચૂંટણી દરમિયાન 10,000 રૂપિયા આપે છે. રાહુલે કહ્યું કે વડા પ્રધાન મોદીએ જ્ઞાનેશ કુમાર, ડૉ. સુખબીર સિંહ સંધુ અને ડૉ. વિવેક જોશી માટે કાયદો બદલી નાખ્યો.

તેઓ એક નવો કાયદો લાવ્યા અને કહ્યું કે ચૂંટણી કમિશનર ગમે તે કરે, તેમની સામે કાર્યવાહી થઈ શકતી નથી. અમે આ કાયદો બદલીશું અને તમારી સામે કાર્યવાહી કરીશું કારણ કે અમે સત્ય માટે લડી રહ્યા છીએ અને તમે અસત્ય સાથે ઉભા છો. તેમણે કહ્યું કે ગૃહમાં અમિત શાહના હાથ ધ્રુજતા હતા. તેઓ ત્યાં સુધી જ બહાદુર છે જ્યાં સુધી તેઓ સત્તા પર રહેશે. જે દિવસે તેઓ સત્તા ગુમાવશે, તેમની બહાદુરી પણ અદૃશ્ય થઈ જશે.

