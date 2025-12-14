નીતિન નવીન ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ હાલમાં બિહાર સરકારમાં મંત્રી છે. તેમની નિમણૂક તાત્કાલિક અમલમાં આવશે. નીતિન નવીન કાયસ્થ સમુદાયના છે. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનતા પહેલા જેપી નડ્ડા કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે પણ નિયુક્ત થયા હતા. નીતિન નવીન 45 વર્ષના છે અને તેમને નોંધપાત્ર સરકારી અને સંગઠનાત્મક અનુભવ છે.
#BREAKING The BJP Parliamentary Board has appointed Nitin Naveen, Bihar Minister, as the National Executive President of the Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/bXMIhMwfmN
— IANS (@ians_india) December 14, 2025
નીતિન નવીન ભાજપના નેતા નવીન કિશોર પ્રસાદ સિંહાના પુત્ર છે. તેઓ હાલમાં બિહાર સરકારમાં માર્ગ બાંધકામ મંત્રી છે. તેઓ પટનાના બાંકીપુરથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય છે. તેમના પિતા નવીન કિશોર પ્રસાદ સિંહાના મૃત્યુ પછી તેઓ 2006 માં પહેલી વાર ધારાસભ્ય બન્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ બાંકીપુરથી સતત ચૂંટણી જીત્યા છે. તેઓ 2010, 2015, 2020 અને 2025 માં બાંકીપુરથી સતત જીત્યા હતા.
નીતિન નવીન બિહાર સરકારમાં ત્રણ વખત મંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેમણે છત્તીસગઢ ભાજપના પ્રભારી તરીકે પણ સેવા આપી છે. આ ઉપરાંત, તેઓ ભાજપ યુવા મોરચા (BJYM) ના પ્રદેશ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે.