બોલિવિયામાં ચલણી નોટો લઈને જતું એરફોર્સનું વિમાન ક્રેશ

બોલિવિયા: ૨૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬ના રોજ એક લશ્કરી કાર્ગો વિમાન, જે નોટો લઈને જઈ રહ્યું હતું તે રાજધાની લા પાઝ નજીક ઉતરતી વખતે ક્રેશ થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે રોકડ ઉપાડનારા લોકોને ભગાડ્યા હતા. સ્થાનિક મીડિયા ફૂટેજ દર્શાવે છે કે, C-130 હર્ક્યુલસ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્લેન, એલ અલ્ટો ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર રનવે પરથી ઉતરી ગયું અને એક એવન્યુમાં અથડાયું. જેમાં ઓછામાં ઓછી એક કાર કચડી ગઈ અને ટ્રકને નુકસાન થયું.
“લગભગ 20 લોકો છે, કદાચ થોડા વધુ,” અલ અલ્ટોમાં પોલીસના વડા કર્નલ રેને ટેમ્બોએ શુક્રવારે (27 ફેબ્રુઆરી, 2026) મોડી રાત્રે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. અગ્નિશામકોએ અગાઉ ઓછામાં ઓછા 15 લોકોના મોતની સંખ્યા જણાવી હતી. “અમે અકસ્માતમાં દુઃખદ રીતે ભોગ બનેલા આ લોકોના મૃતદેહ મેળવી રહ્યા છીએ,” રાષ્ટ્રીય અગ્નિશામક વિભાગના કર્નલ પાવેલ ટોવરે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકોના મોત થયા છે.
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી તસવીરો અનુસાર, વિમાને ખેતરમાં લેન્ડિંગ કરતા પહેલા લા પાઝની બાજુમાં આવેલા એલ અલ્ટો શહેરમાં વાહનોને ટક્કર મારી હતી. વિમાન ક્રેશ થયું ત્યારે તે ઉડાન ભરી રહ્યું હતું કે ઉતરાણ કરી રહ્યું હતું તે અંગે વિરોધાભાસી અહેવાલો હતા. વિમાનનો કાટમાળ, નાશ પામેલી કાર અને મૃતદેહો રસ્તા પર પથરાયેલા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી થયેલી તસવીરોમાં લોકો પૈસા લેવા માટે દોડી રહ્યા હતા જ્યારે પોલીસ તેમને વિખેરવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી. અધિકારીઓએ ટર્મિનલ પર જતી અને જતી બધી ફ્લાઇટ્સ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી હતી.