રેખા ગુપ્તાના હુમલાખોરનો ગોપાલ ઈટાલિયા સાથેનો ફોટો આવ્યો સામે

બુધવારે સવારે જનતા દરબાર દરમિયાન દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો થયો હતો. આ પછી રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપના ધારાસભ્ય હરીશ ખુરાનાએ આમ આદમી પાર્ટી પર મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા કહ્યું છે કે- જે શંકા હતી તે થયું. અરવિંદ કેજરીવાલના ખાસ ગોપાલ ઇટાલિયા સાથેના હુમલાખોરનો ફોટો ઘણું બધું કહી રહ્યો છે.
जिसका शक था वही हुआ । @ArvindKejriwal के खास @Gopal_Italia के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है।
यानी आज हुए @gupta_rekha जी के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन @AamAadmiParty से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है।इस फ़ोटो की सच्चाई केजरीवाल जी बताए?
केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन “यह रिश्ता… pic.twitter.com/eOvkkVs92y
— Harish Khurana (@HarishKhuranna) August 20, 2025
ભાજપના ધારાસભ્ય હરીશ ખુરાનાએ પોતાની X પોસ્ટમાં કહ્યું કે આજે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો થયો છે, તેનો આમ આદમી પાર્ટી સાથેનો સંબંધ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેમણે રેખા ગુપ્તાના હુમલાખોરનો ફોટો પણ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો, જેમાં તેઓ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઇટાલિયા સાથે ઉભા જોવા મળે છે. આ અંગે હરીશ ખુરાનાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા અને પૂછ્યું કે કેજરીવાલ જી, કૃપા કરીને સમજાવો કે આ ‘આ સંબંધ’ શું કહેવાય.
આપનો દાવો – આ ફોટો AI જનરેટ થયેલ છે
જોકે, આમ આદમી પાર્ટીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભાજપના ધારાસભ્ય હરીશ ખુરાના દ્વારા શેર કરાયેલ ફોટો AI જનરેટ થયેલ છે. એક લિંક પણ શેર કરવામાં આવી છે, જે ગોપાલ ઇટાલિયાનો મૂળ વીડિયો હોવાનું કહેવાય છે. AAP સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ગોપાલ ઇટાલિયા 2 ઓગસ્ટના રોજ સમિતિની બેઠકમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા અને મીડિયાને બ્રીફ કરી રહ્યા હતા, આ તે સમયનો ફેસબુક લાઇવ/પોસ્ટ છે.